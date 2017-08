Elephone S8, un video mostra dal vivo le reali cornici e le finiture lucide

Soprattutto con i prodotti cinesi, capita spesso che l'immagine dei render non sia del tutto identica ai prodotti veri e propri che poi vengono consegnati. I render sono, nello specifico, fin troppo ottimisti per quanto riguarda le dimensioni delle cornici, o la cura delle finiture. Proprio per evitare fraintendimenti di questo tipo e spiacevoli disillusioni durante l'unboxing Elephone ha pubblicato un video hands-on dal vivo per il suo nuovo Elephone S8, smartphone che attualmente si trova in prevendita al prezzo di 238,17 Euro in Italia. Puoi comprarlo qui.

Il video offre una rapida occhiata dello smartphone reale, delle dimensioni delle cornici all'interno del design tri-bezel-less (privo di cornici lungo tre lati, quindi), e del modo in cui rispondono all'ambiente circostante le finiture lucide della scocca. In quest'ultimo caso ci troviamo di fronte ad una soluzione sullo stile di Honor, con una complessa lavorazione per il vetro posteriore che offre riflessi scenografici molto gradevoli alla vista. Il tutto su uno smartphone particolarmente economico, nonostante il display da ben 6 pollici a risoluzione Quad HD (2560 x 1440).

Lo smartphone fa uso di una piattaforma MediaTek Helio X25 deca-core da 2,5 GHz con 4 GB di RAM e ben 64 GB di storage dedicato non espandibile. Le fotocamere sono da 21 MP per il modulo posteriore, con auto-focus e flash LED, e da 8 MP per quella frontale. Non mancano sensore d'impronte posizionato sulla parte anteriore del dispositivo, e i sensori di luce ambientale, accelerometro, giroscopio e di prossimità. Elephone S8 è inoltre uno smartphone dual-SIM dual-standby, con supporto di due SIM nel formato Nano.

Viene fornito con Android 7.1 Nougat preinstallato ed è compatibile con la banda 800 MHz utilizzata da alcuni operatori telefonici italiani in alcune aree periferiche. Ad alimentare il tutto troviamo una batteria da 4.000 mAh che non può essere sostituita. Il dispositivo è attualmente in fase di pre-order con prezzo agevolato, fase che terminerà il prossimo 24 settembre. Le prime spedizioni sono invece attese per il 26 settembre. Per saperne di più cliccate qui.