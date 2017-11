Doogee presenta il suo nuovo smartphone MIX 2: a partire da soli 174

Doogee presenta al mondo intero il suo nuovo smartphone Doogee MIX 2 caratterizzato da specifiche tecniche di sicuro interesse ma soprattutto da alcune scelte estetiche e non solo che potranno colpire in modo particolare per il design. Ecco che il nuovo MIX 2 possiede un display da ben 5.99 pollici in risoluzione Full HD+ da 2160x1080 pixel ma a tutto schermo proprio come le ultime mode vogliono ma quello che sembra colpire è il prezzo al quale viene venduto ossia di soli 174.34€ direttamente a questo indirizzo.

Doogee MIX 2 vede un design come detto al passo con i tempi con un pannello anteriore interessante visto che non possiede alcuna cornice ai lati. Ma non solo visto che ciò che spicca è anche una scheda tecnica decisamente importante con un potente processore MediaTek Helio P25 coadiuvato da ben 6 GB di RAM quindi una fotocamera selfie grandangolare con angolo da 130°, il riconoscimento facciale e un doppio sensore da 8MP.

Non è tutto visto che lo smartphone possiede anche una doppia fotocamera al posteriore con sensori da 16MP+13MP con apertura focale da f/2.0 PDAF e Flash LED. Doogee MIX 2 sembra essere dunque unico da questo punto di vista con molte tecnologie all'avanguardia ma chiaramente ad un prezzo decisamente esiguo. Completano il quadro una memoria interna da 64GB che potrà essere espansa fino a 256GB con una microSD.

Il nuovo Doogee MIX 2 è ora disponibile nella versione Premium ad un prezzo di 174.34€ direttamente a questo indirizzo e solo per una disponibilità di circa 100 pezzi fino al 20 di novembre. Da non sottovalutare anche la possibilità in pre-ordine di ottenere degli accessori in regalo gratuitamente come un auricolare. Inoltre, ci sono buoni da 10 dollari in omaggio condividendo la pagina di vendita nel sito ufficiale Doogee ai tuoi amici. Inoltre vi è anche la possibilità di vincere un DJI Osmo Gimbal.