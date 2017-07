Custodia con batteria da 3000mAh per iPhone 6 / 6S a meno di 20 Euro su Amazon

L'autonomia dichiarata di un telefono può voler dire tanto o poco, poiché dipende tutto dall'utilizzo che si fa di uno smartphone. Usandolo solo in stand-by per rispondere a qualche chiamata e chattare in maniera saltuaria non mette in crisi così tanto la batteria, e la carica può durare anche due giorni. Cambia davvero tutto quando si tiene acceso lo schermo per moto tempo stressando anche CPU e GPU, come avviene con i giochi, ma non solo.

In questo scenario l'autonomia può tranquillamente passare da due giorni a qualche ora, motivo per cui è necessario avere con sé il caricabatterie, un battery bank oppure una soluzione come quella che segnaliamo oggi, ovvero una custoria RAWPower che incorpora una batteria da 3000mAh. Oltre a fungere da custodia protettiva molto ben realizzata, permette di raddoppiare almeno la durata della carica totale.

Questo modello è pensato per iPhone 6 e iPhone 6s, oggi disponibile con un prezzo incredibile che si posiziona sotto i 20 Euro. Non male davvero, anche per un regalo (utile). Meglio affrettarsi perché le scorte sono limitate.