Confermato: OnePlus 5 sarà rimosso dal mercato ad esaurimento scorte

OnePlus 5T è uno degli smartphone più interessanti di questa generazione (qui trovi la recensione completa). Si tratta di un dispositivo che offre le specifiche tecniche dei top di gamma di questa generazione ad un prezzo che è quasi la metà di quello dei concorrenti, e se si vuole assaporare il concetto di smartphone moderno senza rinunciare ad un rene può essere la soluzione migliore sul mercato. Ma ci sono anche criticità da segnalare.

Ad esempio, rispetto ad OnePlus 5 non offre notevoli rivoluzioni se si esclude il display, e per il resto è identico ad eccezione della nuova fotocamera e del sensore d'impronte posizionato sul retro. È quindi giustificabile che la compagnia abbia deciso di eliminare dalla sua line-up OnePlus 5, in modo da favorire una maggiore semplicità nell'offerta dei propri prodotti. A parte qualche rara circostanza, OnePlus ha cercato di vendere un solo prodotto per ogni generazione.

A parlare di questa scelta è stato Vikas Aggarwal, General Manager di OnePlus India, che ha confermato che OnePlus 5 verrà dismesso dal mercato non appena saranno esaurite le scorte in magazzino. Non c'è ovviamente una data precisa, ma possiamo stimare che questo avverrà entro la fine dell'anno come era avvenuto con i predecessori, dismesso una volta arrivati i nuovi modelli (OnePlus 3T è stato dismesso a fine maggio).

"Se consideriamo il nostro smartphone precedente, l'ultima fornitura di OnePlus 3T è andata in esaurimento scorte durante il Diwali e lì è stata dismessa. Lo stesso avverrà con OnePlus 5, le cui scorte saranno esaurite in qualche periodo e noi rimarremo sul mercato con un solo prodotto, OnePlus 5T. OnePlus vuole assicurarsi che ci sia un solo dispositivo, l'ultimo presentato, con quelli precedenti che andranno in sold-out dopo il lancio del più nuovo".

OnePlus 5T è arrivato a pochi mesi dal lancio di OnePlus 5, ed è stata questa la problematica più grave che abbiamo menzionato nella nostra recensione. Aggarwal ha parlato anche di questo aspetto, giustificandosi dicendo che all'epoca in cui è stato rilasciato OnePlus 5 non sarebbe stato possibile per il produttore cinese offrire una tecnologia più avanzata. In questi mesi il mercato si è rinnovato con nuove soluzioni, e da qui è nata l'esigenza di offrire un nuovo modello.