App di YouTube per Android e iOS: al via la messaggistica diretta fra gli utenti (provata per voi)

Questa mattina, alle ore 10:04, siamo stati accolti da questo messaggio direttamente sulla app di YouTube:

Di fatto, la app del secondo sito al mondo per traffico (dopo Google, la casa madre), ha introdotto la chat diretta fra utenti che permette di condividere direttamente link ma anche di parlarsi con tanto di emoticon, sullo stile di Whatsapp e Instagram, per intenderci. Per ora solo alcune delle persone in ufficio hanno ricevuto l'aggiornamento, evidentemente scaglionati nel tempo, ma a breve verrà verosimilmente il turno per tutti.

Come sulla quasi totalità dei social, viene chiesto di aggiungere contatti come accade in Facebook, prendendo suggerimenti o dalla rubrica o da indirizzi gmail fra quelli che utilizziamo (è una nostra speculazione, ma è verosimile che YouTube attinga da ciò che già possiede a livello di dati). L'accesso alla chat avviene attraverso il comando "condivisi", come potete vedere dai seguenti screenshot.



Schermata di app aggiornata Schermata di app NON aggiornata

Come si può vedere, l'icona è posta fra "Inscrizioni" e "Raccolta", mentre nella app che non ha ancora goduto dell'aggiornamento è assente. L'utilizzo ci è parso molto semplice, dopo aver aggiunto amici per testarne le funzionalità. Ad ogni messaggio è associato un cuoricino in grigio, che diventa rosso se cliccato e vale come il "mi piace" di Facebook. Non poteva mancare inoltre la notifica testuale di ricezione da parte del destinatario e l'avvenuta lettura.

Questa mossa potrebbe aprire nuovi scenari nell'utilizzo di YouTube da mobile, poiché è un chiaro invito a restare nella app per comunicare senza rivolgersi alle numerose soluzioni che già affollano i nostri smartphone. Google fa quindi una mossa che potrebbe rivelarsi molto importante in prospettiva futura. Esisteva già il modo di comunicare fra utenti del mondo Google, ma rendere così diretta la comunicazione e la condivisione di video rimanendo nella stessa app è sicuramente un passo importante. Ora non resta che mettersi ad osservare se e in che misura questo modo di comunicare verrà utilizzato dalla massa di utenti Android e iOS.