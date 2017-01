Samsung Galaxy TabPro S2 in arrivo al prossimo MWC 2017 di Barcellona

Niente presentazione del nuovo Galaxy S8 in quel di Barcellona durante il prossimo Mobile World Congress 2017. Sembra ormai palese che Samsung sia intenzionata a realizzare un evento specifico per il suo nuovo smartphone di punta che solitamente aveva invece catturato l'attenzione durante l'intero MWC spagnolo. A sostituire il top di gamma però sembra essere palese la presentazione di nuovi tablet sia della linea PRO che di fascia media.

Sì perché secondo alcune indiscrezioni, Samsung, avrebbe in mente di presentare due nuovi modelli con nome in codice SM-W720 e SM-W620. Il primo non sarebbe altro che il successore dell'ormai famoso e potente Galaxy TabPro S da circa un anno presente sul mercato mentre l'altro potrebbe risultare il modello più piccolo dimensionalmente parlando ma anche a livello hardware.

Per quanto riguarda il primo modello, ossia l'ipotetico Galaxy TabPro S2, Samsung sembrerebbe aver posto in essere un tablet quanto mai potente con addirittura l'introduzione al proprio interno dei più recenti chip Intel Core M. Chiaramente non è tutto visto che l'azienda avrebbe intenzione di proporlo con un display da ben 12 pollici di tipo Super AMOLED dalla risoluzione 4K UHD quindi 2160x1440 pixel. A livello di design con ogni probabilità non verrà modificato molto anche se il nuovo tab potrebbe introdurre alcune caratteristiche intrinseche anche a quello che ci si attenderà dall'azienda con il futuro Galaxy S8.

Di questo "mostro" di potenza, Samsung, sempre secondo le indiscrezioni, sarebbe intenzionata a lanciare di esso ben quattro versioni che dunque potranno permettere all'azienda di coprire ogni tipo di esigenza dell'utente finale che potrà magari scegliere tra le versioni solo Wi-Fi o magari quelle con l'aggiunta della rete 4G. Oltretutto potrebbero esserci differenza anche sulla dimensione del display che dunque potrebbe risultare da 12 pollici per due modelli e da 8 pollici per i restanti due altri. Un MWC 2017 per Samsung che dunque sembra proiettarsi più sul mondo dei tablet professionali lasciando ancora qualche settimana di suspance sul nuovo Galaxy S8.