Seagate annuncia tre nuovi hard disk da 12TB per desktop e sistemi NAS

Seagate e Western Digital sono le aziende che detengono la quasi totalità del mercato hard disk; se in passato sono state anche decine le realtà che commercializzavano dischi a piatti rotanti, oggi tutto si riduce a un numero davvero esiguo di concorrenti, in seguito ad acquisizioni, fallimenti e strategie di mercato. Come consuetudine nel mondo storage e soprattutto in campo hard disk meccanici, gli annunci riguardano solitamente o una nuova famiglia, oppure un ampliamento di gamma con unità più capienti.

Oggi siamo nel secondo caso, con Seagate impegnata a comunicare la presentazione di ben tre unità da 12TB appartenenti rispettivamente alle famiglie BarraCuda Pro, Ironwolf e Ironwolf Pro. La serie BarraCuda è quella storicamente destinata al mondo desktop, ma l'aggiunta del Pro testimonia la presenza di caratteristiche superiori alla media. La garanzia è infatti di 5 anni contro i 2 anni dei modelli BarraCuda normali, nonché appunto la disponibilità di tagli superiori (quelle semplici si fermano a 4TB e 5TB).

Le unità da NAS, Ironrolf e Ironwolf Pro sono un po' più complesse da descrivere. Ironwolf è la serie che può soddisfare esigenze da 1 a 8 dischi, ha un servizio rescue facoltativo e una garanzia di 3 anni. Ironwolf Pro fa salire a 16 il numero di unità configurabili, è dotata di servizio rescue standard e porta la garanzia a 5 anni, oltre a garantire operatività di 300TB/anno, contro i 180TB/anno della serie normale.

Le nuove unità da 12TB sono già state commercializzate e le troveremo presto nei listini e sugli scaffali dei negozi specializzati.