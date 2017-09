Nuovi NAS da Synology, serie XS, Plus e Value: fino 6 bay e doppio SSD M.2

Synology ha annunciato il lancio ufficiale di una nuova linea di prodotti che si vanno ad aggiungere alla già ricca dotazione offerta: parliamo dei prodotti serie XS DS3018xs, serie Plus DS918+, DS718+ e DS218+ e per quella Value il DS418.

"Rispondendo alle richieste dei nostri clienti, DS3018xs è costruito come un NAS desktop completo per le aziende. Le applicazioni mission-critical o la pianificazione della distribuzione di virtualizzazione con DS3018xs non sono mai state più facili" ha affermato Vic Hsu, CEO di Synology "I nuovi DS918+, DS718+ e DS218+ invece sono ottimizzati per essere le vostre librerie di video digitali e vi offriranno eccellenti esperienze con la transcodifica in diretta video ad alta definizione in qualsiasi ambito di lavoro".

Il nuovo NAS della serie XS, il DS3018xs, è la prima unità da 6 bay prodotta da Synology, dispone del processore Intel Pentium D1508 dual-core 2.2GHz (Turbo Boost fino a 2.6GHz) con motore di crittografia AES-NI, RAM fino a 32 GB e capacità di memorizzazione fino a 30 unità se in abbinamento con due Synology DX1215: a completare 4 porte LAN Gigabit e connettore per poter installare una scheda di interfaccia di rete 10GbE opzionale, per raggiungere prestazioni fino a 2.230 MB/s di lettura sequenziale e 265.000 IOPS in letture sequenziali oppure una scheda adattatore dual M.2 SATA SSD per aggiungere alle 6 bay anche due hard disk a stato solido nei fattori di forma 2280, 2260 o 2242.

I nuovi prodotti della serie Plus, DS918+ e DS718+ si basano su processore Intel Celeron J3455 quad-core mentre per il DS218+ è stato preferito un processore dual core Intel Celeron J3355: tutti questi modelli sono accomunati dalla crittografia hardware AES-NI e supporto fino a due canali di transcodifica video H.265/H.264 4K; per quanto riguarda la RAM per il DS918+ è possibile raggiungere gli 8 GB mentre fino 6 GB per gli altri due modelli.





Per il modello della serie Value, il DS418, invece è stato configurato con un processore quad-core da 1,4 GHz (Realtek RTD1296), motore di crittografia hardware, 2 GB di RAM e due porte LAN; anch'esso supporta la transcodifica H.265 4K ma questa unità è sicuramente da considerarsi come l'entry level delle serie, indirizzata principalmente ad utenti esigenti o piccole attività, è in grado comunque di offrire un flusso dati fino a 226 MB/s e 170 MB/s rispettivamente in lettura e scrittura sequanziale.

Tutti i nuovi prodotti sopra riportati sono basati su software DiskStation Manager (DSM) 6.1, uno dei sistemi operativi più avanzati ed intuitivi per dispositivi di archiviazione in rete; prezzi e disponibilità non stati ancora resi noti dal produttore, per dettagli puntuali di ogni singolo prodotto vi invitiamo a visitare la sezione dedicata ai NAS del sito Synology.