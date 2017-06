microSD SanDisk Extreme Pro da 64 GB e 100 MB/s in offerta a 42,99 Euro su Amazon

Costa solo 42,99 Euro la scheda microSDXC SanDisk Extreme PRO, nella su avariante da 64 GB. Si tratta di un modello capace di offrire una velocità in lettura/scrittura di circa 100 MB/s compatibile con riproduzione e registrazione di video Full HD ad alto frame rate e 4K Ultra HD. Sfrutta le classi di velocità UHS 3 e Video 30 con certificazione per il 4K, ed è anche compatibile con lo standard A1, specifico per i terminali Android e che ne garantisce le ottime performance anche con le app. Si tratta di una scheda per chi necessita di trasferire spesso file di grosse dimensioni, ma anche chi vuole utilizzare le funzionalità di storage adattivo di Android senza compromettere le performance dell'intero terminale. A soli 42,99 Euro è un grande affare. Comprala su Amazon.

Per altre offerte di Amazon vi consigliamo di mettere la nostra pagina dedicata fra i preferiti del vostro browser e consultarla quotidianamente in modo da monitorare tutte le promozioni più vantaggiose del portale di rivendita online!