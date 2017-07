Monopattino elettrico Xiaomi M365 ripiegabile: 138 Euro di sconto con questo coupon

Progettato con una lega di alluminio proveniente dall'industria aeronautica, Xiaomi M365 è un monopattino elettrico capace di trasportare un massimo di 100 chilogrammi. Utilizza diverse tecnologie per migliorare l'esperienza di giuda, fra cui il sistema doppio di frenata E-ABS, il sistema per il recupero dell'energia cinetica, il sistema per il cruise control e il sistema BMS. Nonostante le dimensioni è un veicolo smart e semplice da utilizzare, ed anche ripiegabile per il trasporto.



Xiaomi M365 a soli 358,79 Euro con il coupon LCXXMS150

Xiaomi M365 utilizza un pacco di batterie da 18650 mAh per un'autonomia massima di circa 30 chilometri, almeno stando a quanto riportato sulle specifiche tecniche rilasciate dal produttore. Il motore da 250 W consente di raggiungere i 25 km/h in breve tempo, e di viaggiare alla velocità costante di 30 km/h. Si può gestire anche tramite app dedicata, con cui monitorare le abitudini, i trasferimenti e la velocità in tempo reale a cui sta procedendo il monopattino.

Il doppio sistema di frenata sfrutta all'anteriore un E-ABS anti bloccaggio, mentre al posteriore un disco meccanico, il tutto per massimizzare la risposta in frenata e ridurre i tempi e lo spazio necessari per arrestare la corsa (fino a circa 4 metri). La batteria integrata viene supportata da un sistema per "riciclare" l'energia, come avviene sui veicoli elettrici di stazza ben più importante, con la conversione in tempo reale di energia cinetica in energia elettrica.

Le funzionalità motorie vengono abbinate ad un sistema di protezione a sei funzioni, per impedire corto-circuito, sovracorrente, sovraccarica, sovra scarica, basso voltaggio e alta temperatura. La gestione dell'autonomia viene semplificata da un sistema a quattro LED integrato nella scocca, con il sistema BMS intelligente che consente di monitorare le condizioni dell'unità integrata. Gli pneumatici sono da 8,5 pollici gonfiabili, anti-slittamento e anti-urto.

Lungo il telaio troviamo anche un sistema di illuminazione fronte-retro che segnala la nostra posizione e illumina quanto possibile l'ambiente circostante. Xiaomi M365 pesa solo 12 chili e può essere ripiegato in tre secondi, con un tempo di carica richiesto di circa 5 ore. Costa normalmente oltre 496,7 Euro su TomTop, ma con il coupon LCXXMS150 può essere acquistato a soli 358,79 Euro. Clicca qui per completare l'ordine!