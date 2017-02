Cooler Master MasterCase Pro 6: case interamente personalizzabile fuori e dentro

MasterCase Pro 6 è stato appena annunciato anche in Italia e si basa sullo stesso concetto di modularità dei modelli precedenti della famiglia (in passato abbiamo provato due modelli: MasterCase 5 Maker e MasterCase Pro 5). La tecnologia adottata è sempre la FreeForm proprietaria, che consente di "personalizzare, regolare ed aggiornare il case a seconda delle proprie esigenze" senza snaturare la versatilità del prodotto e consentendo di installare all'interno tutte le tipologie di componenti.

Come gli altri modelli della famiglia anche MasterCase Pro 6 consente di rimuovere alcune parti interne senza compromettere la rigidità strutturale in modo da configurare il case in maniera semplice. In questo modo si può scegliere se preferire la capacità di espansione in termini di dischi o la compatibilità con impianti di raffreddamento a liquido custom, spostare o rimuovere qualsiasi cestello, montare SSD in diverse posizioni, ridurre ai minimi termini il disordine provocato dai cavi.

Sul piano estetico MasterCase Pro 6 è più semplice e lineare nelle forme rispetto ai precedenti modelli, che si caratterizzano tutti per una discreta sobrietà. Al suo interno troviamo però "scelte tecniche rivoluzionarie", racconta Cooler Master. Ad esempio i pannelli laterali che possono essere aperti parzialmente con un sistema magnetico a due livelli, attraverso il quale creare piccole aperture fra pannello e telaio in modo da ridurre la temperatura interna del case solo quando necessario.

Nella parte frontale troviamo un LED (rosso o blu) che produce un morbido bagliore che affiora alla base, mentre il pannello I/O può essere nascosto alla vista attraverso un coperchio a filo con il pannello superiore. Le dimensioni del case sono di 544 x 235 x 548 mm, mentre il peso a vuoto è pari a quasi 12 kg. All'interno possiamo installare schede madri ATX, schede video lunghe 296 mm (o 412 mm rimuovendo i pannelli), 5 drive da 3,5" o 2,5", più due da 2,5" e altri 2 da 5,25".

All'acquisto troviamo preinstallate tre ventole da 140 mm, due sulla parte frontale e una su quella posteriore. L'utente potrà decidere se aggiungerne altre due da massimo 140mm sulla parte superiore o aggiungere una terza ventola in quella frontale. Il case supporta radiatori da massimo 280 mm sulla parte frontale e su quella superiore, o posteriormente da 140 mm. Cooler Master ha anche ampliato la gamma di accessori acquistabili separatamente, fra cui supporti aggiuntivi per SSD, o un telaio che permette di montare una scheda video in verticale.

Cresce leggermente il prezzo rispetto alle proposte della famiglia precedenti. In Italia è già disponibile alla vendita nelle varianti con LED rossi o blu ad un listino di 199 € IVA inclusa. Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale di Cooler Master MasterCase Pro 6.