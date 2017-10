Cooler Master annuncia due nuovi dissipatori per CPU: MA610P e MA410P

Cooler Master ha annunciato in queste ore die nuovi dissipatori per CPU che vanno a completare la famiglia MasterAir: Cooler Master MA610P e Cooler Master MA410P, corredati di ventole da 120mm RGB e con form factor a torre. Entrambi i modelli fanno uso della tecnologia Continuous Direct Contact 2.0 per aumentare la superficie della base in rame del 45%.

I due modelli si differenziano per alcune caratteristiche: MA410P fa uso di una sola ventola e di quattro heatpipe, mentre MA610P viene offerto con una dotazione di due ventole e integra sei heatpipe. Entrambi i modelli si rivolgono a videogiocatori e "overclocker", avendo tre obiettivi principali: abbattere le temperature, migliorare l'estetica del sistema con l'illuminazione RGB, controllo totale sul raffreddamento ad aria.

Cooler Master MA410P RGB utilizza una ventola MasterFan 120 Air Balance con un controller Wired RGB che consente, con la semplice pressione di un pulsante, di attivare colori ed effetti personalizzati. Il modello Cooler Master MA610P invece usa una doppia ventola MasterFan MF120R RGB in configurazione push and pull, una top cover con logo RGB LED e strisce luminose, ed anche il controller Wired RGB per la gestione degli effetti sia delle ventole che della cover.

Il modello base, MA410P RGB verrà posizionato ad un prezzo di 43€, mentre MA610P sarà proposto a 70 euro. I prezzi sono da intendersi IVA inclusa, mentre per la disponibilità in Italia bisognerà aspettare fino al mese di dicembre. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale Cooler Master: qui per MA410P, qui per MA610P.