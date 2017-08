Alienware Area-51 disponibile anche in configurazione Intel con X299 e Core i9

Come preannunciato nel nostro articolo dedicato alla recente versione del PC Alienware Area-51 equipaggiato con processori AMD Ryzen Threadripper, è stata comunicata la disponibilità del noto sistema desktop Area-51 anche in versione basata su piattaforma Intel X299.

Direttamente nella sezione dedicata ai PC desktop del sito Alienware.it, è possibile configurare il proprio sistema: troviamo tra le varie opzioni tre processori della famiglia Intel Core X, più precisamente le versioni i7-7800X, i7-7820X e i9-7900X tutti abbinati ad un raffreddamento a liquido AIO fornito di serie con queste CPU ad alte prestazioni.

Continuando con la configurazione si passa alla sezione dedicata alle memorie, tutte Kingston XMP HyperX, DDR4, disponibili con frequenze da 2.667 MHz o 2.933 MHz e capacità fino a 64 GB in configurazione 4x16GB; per quanto riguarda il comparto scheda video, forse quello con la più ampia scelta, troviamo sia schede AMD RX 570 e 580 sia NVIDIA GTX 1050 Ti, GTX 1060, GTX 1070, GTX 1080 o GTX 1080 Ti, in configurazione singola, doppia per le top di gamma NVIDIA e tripla per quelle AMD.

All'interno c'è posto anche per un HDD da massimo 4 TB, dedicato all'archiviazione, e un SSD con formato M.2 da 256, 512 GB o 1 TB; il nuovo sistema supporta anche l'adozione della tecnologia Intel Optane, in configurazione 16 GB o 32 GB, così da offrire prestazioni ancora più elevate; infine, viste le ricche possibili configurazioni, il tutto può essere abbinato ad un alimentatore da 850 W o da 1500 W.

Per contenere i componenti elencati è stato mantenuto il classico e ben apprezzato case dedicato alla serie Area-51, rivisto solamente in pochi particolari estetici, per quanto riguarda il prezzo la versione base la si può acquistare per1.999 €, ma è veramente facile lasciarsi prendere la mano con l'intuitivo tool di configurazione, e superare tranquillamente i 4.500 €.