Windows 10 Redstone 3 in arrivo a settembre, ci saranno due feature update l'anno

In un nuovo post sul blog ufficiale Microsoft ha annunciato che si impegnerà rilasciare due "aggiornamenti coordinati" ogni anno per Windows 10 e Office. La conferma è rivolta soprattutto ai professionisti IT che, conoscendo in anticipo il ruolino di marcia di Microsoft, possono organizzarsi e gestirli in maniera più consapevole. Nella stessa pagina la compagnia conferma che Redstone 3, il prossimo update di Windows 10, arriverà a settembre.

Secondo Microsoft la nuova strategia aiuterà a "rendere più semplice la distribuzione di Windows 10 e Office 365 ProPlus". Questo inoltre elimina l'obbligo di gestire costose distribuzioni "wipe-and-replace" di Windows per le aziende, rendendo più semplice di conseguenza le procedure per la consegna e gli aggiornamenti dei prodotti di Microsoft. Con update più prevedibili sarà più facile prepararsi agli update e mantenere aggiornati i sistemi utilizzati nelle reti aziendali.

Microsoft spiega, nello specifico:

Windows si impegna ad una programmazione di rilascio prevedibile di due volte l'anno, puntando ai mesi di marzo e settembre ogni anno, allineandosi con la programmazione degli aggiornamenti di Office 365 ProPlus. Il prossimo feature update di Windows è previsto per il mese di settembre.

Ogni rilascio di Windows 10 sarà completo di supporto per 18 mesi. Questo è coerente con l'approccio che utilizziamo attualmente con Windows 10, ma aggiunge maggiore chiarezza e prevedibilità per le organizzazioni allineandoci con Office 365 ProPlus.

In aggiunta, il System Center Configuration Manager supporterà questo modello di aggiornamento coordinato per Office 365 ProPlus e Windows 10, rendendo più semplici le distribuzioni del software e il mantenerli aggiornati.

Per quanto riguarda Office 365 ProPlus, Microsoft si sposta da una strategia di tre aggiornamenti l'anno, a solo due release ogni dodici mesi. Questo perché "passare ad Office 365 ProPlus richiede un aggiornamento iniziale e una gestione in itinere per gli aggiornamenti regolari", spiega Microsoft. Sono cambiamenti che, ancora una volta, si rivolgono per lo più alle aziende o ai servizi commerciali che utilizzano i piani Office 365 Pro e Plus.

La compagnia scrive sul blog che a partire da settembre 2017 verranno effettuati i seguenti cambiamenti al modello di aggiornamento di Office 365 ProPlus: due aggiornamenti l'anno, 18 mesi di supporto (invece di 12), supporto al System Center Configuration Manager. Le novità saranno previste solo per le versioni ad abbonamento delle applicazioni Office, o quelle disponibili sul web, e non sulle versioni tradizionali vendute senza sottoscrizione.