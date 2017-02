Windows 10 Creators Update è completo: niente nuove feature fino al rilascio

All'esordio del Windows Developer Day Kevin Gallo, Vice President for Windows Developer Platform di Microsoft, ha annunciato che l'SDK Windows 10 Creators Update è "feature complete". L'attuale build a cui fa riferimento è la 15021 rilasciata il 3 febbraio, quindi anche la 15031 rilasciata nelle scorse ore dovrebbe anch'essa essere completa sul piano delle funzionalità. Si tratta di un traguardo importante per lo sviluppo di Redstone 2.

Redstone 2 verrà rilasciato pubblicamente come Windows 10 Creators Update (qui le novità principali) e con il termine dello sviluppo su nuove funzionalità Microsoft può concentrarsi nella correzione di bug e nel miglioramento generale dell'esperienza d'uso e delle prestazioni. Si tratta della fase conclusiva nello sviluppo di un software, grazie alla quale possiamo prevedere un rilascio a breve della versione finale, che verrà a sua volta preceduta da una release candidate.

Il debutto è attualmente previsto per il mese di aprile 2017, e a giudicare dalle ultime novità è prevedibile che la società riuscirà nell'impresa di consegnare Creators Update per quella data. La fine dello sviluppo di nuove funzionalità non significa ovviamente che non dobbiamo aspettarci nuove versioni Insider, ma solo che le prossime non introdurranno feature aggiuntive, ma andranno solo a correggere i problemi noti fino ad esaurirli del tutto per il rilascio ufficiale.

In base ai trascorsi delle precedenti versioni potremmo vedere una versione molto vicina a quella finale, nota come Release To Manufactoring (RTM), nella seconda metà del mese di marzo. Per November Update e Anniversary Update infatti Microsoft ha rilasciato la sua "release candidate" con circa 2-4 settimane di anticipo rispetto al rilascio ufficiale al pubblico. Il team di sviluppo è, pertanto, in tempo per rispettare il rilascio ad aprile, che comunque non è ancora stato ufficializzato.