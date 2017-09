Rilasciato il kernel Linux 4.13: focus sui file system e il supporto all'hardware

Il kernel Linux 4.13 è stato pubblicato da Linus Torvalds. La nuova versione del kernel porta con sé cambiamenti soprattutto nel campo dei file system e del supporto alle periferiche.

Sono molte le novità che vengono introdotte con questo kernel. È possibile elencarne alcune delle più importanti, come il supporto alle GPU AMD Raven Ridge nel driver DRM AMDGPU, così come il supporto iniziale alle GPU dei processori Cannonlake e Coffeelake; fanno la loro comparsa anche cambiamenti riguardanti i processori IBM POWER (es. la gestione dell'idle di POWER8 e POWER9) e un gran numero di novità per quanto riguarda il mondo ARM (supporto per SoC Rockchip, MediaTek, Allwinner; supporto per schede di sviluppo come BeagleBone Blu, LeMaker Guitar Board, ecc).

Interessante è la nuova syscall statx(), che fornisce informazioni avanzate sui file. La nuova syscall è in grado di fornire informazioni sull'orario preciso di creazione dei file, sul numero di versione dei dati, numero di generazione degli inode e di fornire solo le informazioni desiderate (particolarmente utile per file system come NFS). Da notare che la nuova syscall richiede l'implementazione da parte del file system per essere utilizzabile; EXT4 fornisce il supporto già da Linux 4.12, mentre con Linux 4.13 arriva il supporto anche per Btrfs, F2FS e UBIFS. La nuova syscall inoltre migliora il supporto per il cosiddetto "bug del 2038", quando i bit per indicare la data e l'ora nei sistemi UNIX-like finiranno.

Come riportato da Phoronix, EXT4 supporta ora directory che contengono fino a circa due miliardi di elementi, contro gli attuali 10 milioni circa. Questa funzionalità, detta "largedir", risolve problemi in casi d'uso specifici con un numero estremamente elevato di file.

Migliorato il supporto a Thunderbolt, così come all'hardware audio di Realtek (es. ALC215, ALC285, ALC289). Viene anche esposto tramite sysfs il valore di velocità massima della connessione PCI, il che dovrebbe rendere più semplice leggere il valore tramite programmi o script. Migliorato anche il supporto per alcuni controller, come il controller della Xbox 360, il Thrustmaster Wheel, alcuni volanti Saitek e Mad Catz e altri dispositivi ancora.

Manca ancora all'appello il supporto per i driver termici dei processori AMD Ryzen; i possessori di tali processori non possono ancora, dunque, monitorare la loro temperatura utilizzando hwmon. L'arrivo è sperato per Linux 4.14, che sarà un rilascio a supporto esteso (LTS).

È possibile scaricare i sorgenti del kernel direttamente dal sito kernel.org.