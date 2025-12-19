HONOR conferma l'arrivo in Italia di Magic 8 Pro e lancia una campagna natalizia dedicata alla fotografia AI

HONOR anticipa l'arrivo in Italia di HONOR Magic 8 Pro, confermando la data di lancio, e annuncia la partenza di una campagna natalizia dedicata alla fotografia AI che sarà uno degli elementi centrali del nuovo smartphone del brand

Il nuovo HONOR Magic 8 Pro arriverà in Italia il prossimo 15 gennaio. La conferma è arrivata direttamente dall'azienda che ha scelto di anticipare il lancio del suo prossimo top di gamma con una campagna natalizia dedicata alla fotografia AI che prevede anche una collaborazione con gli influencer Nathan Massey e Cara Delahoyde-Massey, insieme ai loro figli Freddie George e Delilah, e la pluripremiata fotografa di famiglia Nina Mace.

La rivoluzione di AI Photo Agent

Grazie all'intelligenza artificiale è possibile trasformare scatti imperfetti in quelli che HONOR definisce "un vero e proprio Miracolo di Natale". Il segreto è rappresentato da AI Photo Agent, l'assistente fotografico personale che sarà integrato nel nuovo HONOR Magic 8 Pro.

In merito a questa funzione, Nina Mace ha evidenziato: "AI Photo Agent è rivoluzionario e consente davvero a chiunque di ottenere risultati di livello professionale. È come avere un assistente digitale che aiuta a comporre, regolare e perfezionare ogni immagine. È pura magia, soprattutto quando si tratta di catturare momenti magici".

I consigli per scatti natalizi in famiglia

La fotografa ha raccolto anche una serie di consigli pratici per scattare foto di famiglia di alta qualità, affrontando quelle sfide che, con l'aiuto dell'AI del futuro top di gamma di HONOR, in futuro sarà più facile superare. I consigli da seguire sono quattro:

fotografare i bambini davanti all'albero usando la luce naturale della finestra sui volti e le luci natalizie sullo sfondo per ottenere in questo modo un'atmosfera calda.

all'aperto di sera, sfruttare le luci natalizie come sfondo e illuminare i volti con torcia o flash per evitare foto scure e poco leggibili.

scegliere gli outfit con una palette semplice e colori invernali, coordinandoli tra di loro, ed evitare loghi e fantasie troppo forti per valorizzare i volti.

scattare foto alla stessa altezza dei bambini per immagini più naturali, coinvolgenti ed empatiche, con espressioni autentiche e una prospettiva più vicina al loro mondo.

Il commento di HONOR

Lucas Man Tang, country manager di HONOR Italia, ha commentato l'arrivo del nuovo smartphone e il lancio della nuova campagna con queste parole: "Siamo entusiasti del lancio europeo di HONOR Magic 8 Pro e delle sue funzionalità AI per la fotografia, davvero rivoluzionarie. Conosciamo bene le difficoltà: le famiglie desiderano catturare momenti preziosi e fugaci, ma spesso si ritrovano con scatti mancati, angolazioni poco lusinghiere o qualcuno escluso dall'inquadratura. Con HONOR MAGIC 8 Pro non offriamo semplicemente un nuovo smartphone, ma la possibilità di creare fotografie festive belle, inclusive e senza sforzo. Come dimostra la nostra campagna natalizia, si tratta di preservare ogni sorriso, ogni scintilla e ogni incontro con Babbo Natale, grazie alla semplice potenza dell'AI".

HONOR Magic 8 Pro in breve

Il nuovo HONOR Magic 8 Pro è già stato ufficializzato in Cina lo scorso mese di ottobre ed è ora pronto a debuttare in Europa. Al netto di possibili modifiche alle specifiche tecniche, lo smartphone presenterà il SoC Qualcomm Snadpragon 8 Elite Gen 5 oltre a un display LTPO OLED da 6,71 pollici. Il comparto fotografico, invece, dovrebbe presentare una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel e sensore teleobiettivo periscopico da 200 Megapixel, con zoom ottico 3,7 x.