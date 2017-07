Notebook HP 250 G5: 15,6 pollici full HD, 8GB di RAM, Core i5 7200U, SSD da 256GB in offerta su Amazon

Se siete alla ricerca di un portatile dalle ottime caratteristiche tecniche e già da un po' aspettate l'occasione giusta, il giorno potrebbe essere arrivato. Oggi infatti, su Amazon, è in offerta il portatile HP 250 G5, che mette in campo caratteristiche decisamente interessanti. Una premessa: questo notebook non è dotato di scheda video NVIDIA o AMD ma solo della Intel HD620, ma se questo non costituisce un problema allora da adesso in poi sono solo buone notizie.

Iniziamo dal pannello, che è un 15,6 pollici con risoluzione full HD, mentre sotto la scocca troviamo un processore Intel di settima generazione Core i5 7200U, ben 8GB di RAM e, attenzione, un SSD M.2 da 256GB. Se non bastasse troviamo anche masterizzatore DVD, lettore SD, Ethernet, HDMI e porte USB 3.0. Insomma, un PC davvero completo e intelligente, se i quasi 2Kg di peso non costituiscono un limite. Il prezzo è di soli 549,00 Euro, meglio affrettarsi!

* * *

Se il prezzo è ancora troppo elevato, allora ci si può orientare sulla versione con APU AMD A8-7410, che integra oltretutto la scheda video Radeon R5. Processore a parte è identico a quello appena descritto: schermo full HD da 15,6 pollici, 8GB di RAM, SSD M.2 da 256GB, masterizzatore DVD, lettore di card SD e via dicendo. Il prezzo è incredibile: 442,66 Euro! Merita davvero una riflessione seria, poiché l'adozione di SSD e 8GB di RAM possono tranquillamente essere considerate caratteristiche più importanti di una perdita di qualcosa sul fronte CPU rispetto al modello precedente.