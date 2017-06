Lenovo presenta i notebook IdeaPad e Yoga per il back to school

Lenovo prepara il debutto delle nuove proposte notebook per il periodo del cosiddetto "back to school", la stagione che dalla fine del mese di agosto accompagna la riapertura delle scuole un po' in tutto il mondo occidentale aprendo poi spazio alla lunga stagione di vendite natalizie. Con la nuova gamma IdeaPad Lenovo propone una ampia serie di notebook con display dalla diagonale di 13,3, 14 e 15,6 pollici e dimensioni che si adattano alle differenti necessità d'uso.

La peculiarità di queste soluzioni è quella di essere accumunate da un livello di design che è di fatto standardizzato per dimensioni e rapporti esterni; cambia la scelta dei materiali, che diventano progressivamente più sofisticati all'aumentare del prezzo e della serie. La famiglia IdeaPad di compone di modelli della gamma 320, 520 e 720S: IdeaPad 320 è offerto in versioni con diagonale di 15 e 14 pollici, stesse caratteristiche che ritroviamo in IdeaPad 320S che vanta un profilo più sottile rinunciando al lettore ottico integrato. Per la serie IdeaPad 520 troviamo modelli con display da 15 pollici, che diventano 14 nel modello IdeaPad 520S con spessore più ridotto. A chiudere la gamma IdeaPad 720S con schermo da 14 oppure da 13 pollici: in questo caso è offerta la sola versione slim, visto il posizionamento di prezzo di fascia più alta.

Non manca ovviamente in una presentazione di notebook di Lenovo anche la gamma Yoga, quello che è diventato un vero e proprio marchio di fabbrica dell'azienda americana nel settore dei prodotti consumer tanto quanto lo è la serie Thinkpad in quella delle soluzioni commercial. L'offerta comprende i modelli Yoga 520, Yoga 720 e Yoga 910 che si differenziano per una complessità crescente e una qualità costruttiva che tende a diventare più ricercata all'aumentare del prezzo. Ad accumunare tutte queste proposte il sistema di rotazione dello schermo sulla tastiera, che permette di configurare Yoga in varie modalità adattandosi alle specifiche necessità dell'utente e del momento.

Da ultimo segnaliamo anche Yoga Book, un prodotto annunciato da Lenovo in occasione dell'ultima edizione dell'IFA di Berlino: abbina una tastiera di tipo completamente touch sulla quale può essere sovrapposto un blocco cartaceo sul quale scrivere con la penna fornita in dotazione, penna che può essere ovviamente adattata anche per scrivere sullo schermo. Una soluzione decisamente particolare che ben rappresenta la volontà di Lenovo di sviluppare soluzioni che vadano a superare i canoni tradizionali in termini di design e di modalità di utilizzo dei device mobile.