Un ventilatore USB per desktop e notebook ti salva la vita! Da 10,65 Euro su Amazon

Il caldo può essere fatale, soprattutto per chi lavora senza aria condizionata al proprio PC, che in questa stagione dell'anno si trasforma in un'indesideratissima stufa per via del calore sprigionato. Proprio per chi soffre il caldo di queste settimane in maniera estrema Amazon ha pensato una nuova offerta su due ventilatori con porta USB, che possono essere collegati in qualsiasi notebook o desktop, o alimentatore da muro con porta USB. La ventola contiene un motore assiale, telaio metallico con stand rotabile a 360° e protezione anti-infortuni. Consuma pochissimo, solo 2,5W, ed è più efficiente dei tradizionali ventilatori AC. I due modelli differiscono principalmente per il diametro della ventola: da 4 pollici sulla variante da 10,65 Euro; da 6 pollici su quella da 15,79 Euro.