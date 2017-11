Razer, prima tastiera meccanica certificata IP54: nuova BlackWidow Ultimate

Razer, dopo la tastiera BlackWidow Chroma V2, il mouse dalla tripla faccia Naga Trinity ed il keypad Tartarus V2, tutti presentati negli scorsi mesi, propone una nuova versione di un altra sua periferica tra le più apprezzate dagli utenti: in questo caso parliamo della tastiera BlackWidow Ultimate la quale si arricchisce con un miglioramento tecnico-funzionale che i gamer più distratti potrebbero apprezzare.

Sono state implementate le caratteristiche di resistenza all'acqua ed alla polvere, lay-out completamente ridisegnato per garantire l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici per poter certificare l'intera tastiera con un grado di protezione IP54, quindi resistente a liquidi e particelle di polvere.

"Non abbiamo mai smesso di apportare miglioramenti alle nostre tastiere da gioco", afferma Min-Liang Tan, co-fondatore di Razer e CEO "La Razer BlackWidow Ultimate è ora più resistente che mai: è la nostra prima tastiera meccanica ad incorporare caratteristiche di resistenza all'acqua ed alla polvere".

La BlackWidow Ultimate, come la versione precedente, continua a proporre una retroilluminazione individuale di ciascun singolo tasto, unico colore disponibile verde, facilmente personalizzabile per intensità e giochi di luce tramite il software Razer Synapse.

La tecnologia adottata per gli switch è la proprietaria Razer Mechanical Switches, per questa tastiera disponibili solo nella variante Razer Green Switch garantiti fino a 80 milioni di azionamenti con una forza di attuazione pari a 50 g.

Le dimensioni della tastiera si attestano in 203x153x60 mm per un peso di 348 g, cavo incluso; la BlackWidow Ultimate è già disponibile sullo store Razer, anche con lay-out italiano, al prezzo di 119,99 €. Per maggiori immagini ed informazioni vi invitiamo a visitare la pagina dedicata a questa tastiera.