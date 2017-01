Quattro nuovi prodotti HyperX al CES 2017

Le HyperX Cloud Revolver S con Dolby 7.1 Surround Sound plug-and-play rappresentano la novità più ghiotta per quanto riguarda il line up di prodotti portati da HyperX al CES. HyperX unisce la tecnologia Dolby Headphone a un nuovo dongle USB, e ripropone le caratteristiche già apprezzate nelle precedenti HyperX Cloud.

Tra queste, i cuscinetti realizzati in memory foam e la fascia imbottita con archetto più ampio e rifiniture nere opache. Inoltre le nuove cuffie gaming offrono tre impostazioni preimpostate dell'equalizzatore che distinguono alti, bassi e voce. Un LED retroilluminato permette di visualizzare velocemente qual è la modalità attiva.

Per quanto riguarda il dongle USB, questo mette a disposizione suono surround plug-and-play e scheda audio integrata. Di seguito le specifiche complete delle nuove HyperX Cloud Revolver S:

Cuffie Driver: dinamici, 50mm con magneti al neodimio

Tipo: circumaurale, chiuso sul retro

Risposta in frequenza: 12Hz–28,000 Hz

Impedenza: 30 Ω

Livello di pressione sonora: 104.5dBSPL/mW at 1kHz

T.H.D.: < 2%

Potenza di ingresso: nominale 30mW, massima 500mW

Peso: 360g

Peso con microfono: 376g

Lunghezza del cavo:

Cuffie: 1m

Modulo di controllo audio: 2.2m

Jack PC: 2m

Tipo di connessione:

Cuffie: jack da 3.5mm plug (4 poli)

Modulo di controllo audio: USB

Jack PC: 3.5mm stereo and mic plugs

Microfono Componente: microfono con condensatore a elettrete

Pattern polare: bidirezionale, cancellazione del rumore

Risposta in frequenza: 50Hz-18,000 Hz

Sensibilità: -44dBV (0dB=1V/Pa,1kHz)

Le Cloud Revolver S avranno un prezzo di vendita suggerito 169,99€ e saranno disponibili a partire dal 14 marzo 2017 tramite rivenditori e e-tail di HyperX.

Ma non sono l'unica novità portata da HyperX al CES di Las Vegas, visto che abbiamo anche la nuova tastiera HyperX Alloy RGB, il mouse Pulsefire e due nuove versioni della tastiera meccanica Alloy FPS con switch MX Cherry rossi oppure marroni. Le nuove periferiche da gioco HyperX sono state testate dal team gaming professionista Echo Fox.

La tastiera HyperX Alloy RGB si caratterizza per un design completamente nuovo ed è progettata con 16M di LED colorati e tasti multimediali dedicati. HyperX Alloy RGB offre controllo e profili di illuminazione dinamici, permette di personalizzare e controllare le impostazioni di colore dei tasti ed è dotata di un telaio in metallo per una maggiore durata.

Pulsefire, invece, è il primo mouse all'interno della linea HyperX. Dotato di un sensore ottico di gioco con quattro impostazioni DPI predefinite e con indicatori LED (400/800/1600/3200), consente di modificare le impostazioni senza ricorrere al software. Offrirà caratteristiche avanzate a un prezzo contenuto.

La nuova tastiera meccanica Alloy FPS è invece dotata di switch MX Cherry marroni oppure rossi e dispone di un telaio in acciaio con un layout salva spazio, permettendo ai giocatori di massimizzare spazio sulla scrivania per il movimento del mouse FPS. I giocatori possono scegliere tra due opzioni di switch e possono usufruire della tastiera WASD, sfruttando così una sensazione tattile necessaria per i giochi FPS. La tastiera offre profili dinamici illuminati con LED rossi e non richiede alcun software. La tastiera è dotata di un cavo removibile e una custodia per il trasporto. Sarà disponibile nel corso del 2017, mentre il mouse Pulsefire arriverà ad aprile. La tastiera HyperX Alloy RGB, invece, è prevista per il terzo trimestre del 2017.