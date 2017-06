iTek rilancia sulle gaming chairs con le serie Taurus S2 e P3

Le sedie da gioco stanno per entrare prepotentemente nel novero di accessori indispensabili per i giocatori più impegnati. Conferiscono la postura migliore per le sessioni di gioco e rendono confortevole l'esperienza anche sul lungo periodo. Dopo averle provate, insomma, risulterà difficile tornare indietro.

iTek, apprezzata azienda italiana che produce hardware e periferiche, vuole puntare convintamente su questo trend, e in quest'ottica lancia due nuove serie, S2 e P3 introducendo un nuovo colore, evolvendo nelle features e raggiungendo ben 20 differenti modelli a catalogo. Un’altra novità riguarda le diverse combinazioni di colori, su entrambe le serie, che permette di offrire una soluzione più sobria seppur accattivante. Infine, si può notare il cambio di trama delle cuciture nella parte centrale.

iTek Taurus S2

Per quanto riguarda la linea S2, le sedie sono rivestite in tessuto come le S1, sempre dotate di due cuscini, uno per il capo e uno per la schiena, permettono la reclinazione dello schienale e sono girevoli di 360°. La vera novità risiede nella regolazione (angolare e in altezza) dei braccioli. La combinazione dei colori nelle varianti rosso e verde è stata invertita, e si aggiungono alla full black. Le tre versioni vengono proposte con un prezzo suggerito al pubblico di € 209,90.

Le sedie della linea P3 sono foderate in pelle sintetica di poliuretano e dotate di doppio cuscino: un poggiatesta con il simbolo del toro e un cuscinetto lombare con logo iTek. E’ permessa la reclinazione dello schienale e la regolazione in altezza. Anche in questo caso, i braccioli sono regolabili in altezza e hanno l’appoggio orientabile da ambo i lati. Le colorazioni disponibili sono nero-verde, nero-rosso e nero-giallo.

iTek Taurus P3

Infine, dopo le tante richieste arrivate sui social, iTek ha scelto di ampliare anche la propria gamma colore: a seguire l’introduzione della nuance blu ad inizio Q2 2017, è il colore bianco a fare da protagonista. Attualmente disponibile nelle due combinazioni invertite bianco-nero per il modello P3, in similpelle.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale di iTek.