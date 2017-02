HyperX Alloy FPS: prova della nuova tastiera meccanica per i giocatori

HyperX è un marchio legato soprattutto a memorie, SSD e a cuffie gaming come quelle della famiglia Cloud già recensite, ma adesso entra a far parte anche del mercato delle tastiere meccaniche. Ne segna il debutto proprio la Alloy FPS, una tastiera per i giocatori dotata degli switch Cherry MX Blue. Non si tratta degli switch meccanici in assoluto più popolari, e questo rende la HyperX Alloy FPS un prodotto alquanto particolare.

Gli switch Cherry MX Blue che, a differenza dei più ricorrenti Red, offrono click sonoro e feedback tattile alla pressione, il che li rende particolarmente congeniali anche alla digitazione oltre che al gaming. È per questo motivo che HyperX Alloy FPS si rivela molto rumorosa, praticamente inutilizzabile all'interno di un ambiente lavorativo se non si vogliono disturbare le altre persone che condividono con noi l'ufficio.

La forza di attuazione è estremamente ridotta, come capita per i Cherry MX Red, ma il feedback sonoro e tattile rende più agevole la digitazione. Queste caratteristiche fanno sì che Alloy FPS possa essere consigliata ai giocatori che hanno al contempo estese esigenze di digitazione.

Il nome della soluzione HyperX scaturisce dal, che garantisce al tempo stesso robustezza e l'impostazione minimalista che può far piacere a un certo tipo di giocatore. Poicon 6 modalità pre-configurate (la tastiera non ha bisogno di software per funzionare e per essere configurata). Alloy FPS mette a disposizione anche lache disabilita il tasto Windows per evitare ritorni indesiderati al sistema operativo, insieme alle funzionalità

Quanto alle modalità di retroilluminazione, Fissa è una luce costante e rappresenta l'impostazione predefinita; Respiro prevede il lampeggio lento che ricorda appunto l'immagine di un respiro; Pressione, la più spettacolare di tutte perché i singoli tasti si illuminano appena premuti per poi spegnersi lentamente dopo la pressione; Esplosione genera da oni tasto premuto un effetto luminoso che si irradia in tutte le direzioni; Onda, invece, prevede l'illuminazione dei tasti da sinistra verso destra, simulando appunto il passaggio di un'onda.

Ma nella modalità personalizzata si può anche decidere liberamente quali tasti illuminare. Per la configurazione bisogna innanzitutto premere FN+Ctrl fino a quando la retroilluminazione si spegne. Poi, schiacciare il taasto o i tasti per cui si desidera attivare la retroilluminazione. Infine, quando si finisce, premere nuovamente FN+Ctrl per salvare il profilo di configurazione personalizzato. Quindi, anche dal punto di vista della configurazione, Alloy FPS segue l'impostazione minimalista e si rivela particolarmente congeniale per chi non ha la pazienza o la voglia di usare un software esterno per la configurazione.

Tramite configurazioni di tasti che coinvolgono ancora FN si possono abilitare le funzioni multimediali, gestire l'audio del computer, attivare la modalità Game, aumentare o diminuire l'intensità della retroilluminazione, passare da una modalità di retroilluminazione all'altra. Nello specifico, la modalità Game permette di disattivare il tasto Windows per evitare interruzioni involontarie alle sessioni digioco.. Nella parte superiore destra della tastiera troviamo tre indicatori che notificano al giocatore se modalità Game, Num Lock e Caps Lock sono abilitati o meno.

La porta di ricarica USB si trova sul retro della tastiera, in una posizione che favorisce soprattutto la facilità d'accesso. La tastiera HyperX permette di rimuovere il cavo per favorirne la trasportabilità: si tratta di un cavo che a un'estremità presenta la connessione mini USB, dall'altra una doppia porta USB per gestire la ricarica e la retroilluminazione della tastiera. Il requisito di un doppio ingresso USB è anomalo per le tastiere di questo tipo e può costituire un motivo di debolezza soprattutto se si dispone di un sistema con carenze di ingressi USB. Dietro, vicino alla porta mini USB la tastiera offre una seconda porta USB tradizionale che può essere usata per la ricarica dello smartphone. Il cavo è intrecciato ed è lungo 1,8 metri.

La tastiera presenta un polling rate di 1000 Hz non regolabile. Il peso è di poco superiore al chilo, mentre queste le dimensioni: 441,65mm x 129,38mm x 35,59mm.

All'interno della confezione i giocatori trovano anche 8 copritasti per il gaming che possono essere sostituiti a quelli originali. I copritasti supplementari per W, A, S e D, in particolare, offrono una superficie zigrinata che si rivela gradevole al tatto e che migliora l'aderenza per le sessioni di gioco più impegnative. C'è anche il classico strumento di rimozione dei copritasti, inseme a un'elegante custodia da viaggio.

In definitiva, HyperX Alloy FPS può essere una soluzione ideale per chi ama le periferiche meccaniche minimaliste ed immediate da usare. Da una parte ricorda altre tastiere minimaliste già presenti sul mercato, mentre dall'altra è originale per l'uso dei Cherry MX Blue (ma ci sono anche le varianti con Red e Brown), i quali si rivelano molto rumorosi. L'assenza di software può essere gradita dai giocatori che privilegiano l'immediatezza ma non da altri, visto che non è possibile registrare delle macro. Ci sono delle tastiere che permettono di farlo pur essendo prive di software, ma HyperX non ha pensato a una soluzione del genere. Molto interessante, tuttavia, il prezzo, visto che Alloy FPS può essere acquistata a. Nei prossimi giorni la tastiera sarà disponibile anche nel