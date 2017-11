Cougar, due mouse gaming con polling da 2.000 Hz: Minos X5 e Revenger S

Cougar, ha annunciato due mouse dedicati ai videogiocatori più incalliti, con prestazioni veramente al top: stiamo parlando dei modelli Revenger S e Minos X5; entrambi si basano sul potente sensore Pixart PMW3360, un vero punto di riferimento quando si parla di velocità e precisione di tracking one-to-one: questa ottima base permette, a chi sceglierà di utilizzare uno di questi mouse, di potersi confrontare con una frequenza di polling fino a 2.000 Hz, due volte più veloce rispetto alla maggior parte dei prodotti concorrenti.

Anche tutti gli altri parametri della scheda tecnica sono di alto livello: risoluzione impostabile tra 100 e 12.000 DPI, interruttori OMRON da 50 milioni azionamenti, velocità di tracking fino 250 IPS ed accelerazione fino 50G.

"Sapevamo che un'azienda si può permettere solo poche volte di definire dei propri prodotti perfetti, noi ci siamo riusciti con due di loro, usando i migliori componenti high-end all'interno di Minos X5 e Revenger S", ha detto Lio Huang, direttore di marca di Cougar.

Il cuore di questi mouse quindi rappresenta il meglio di quanto attualmente disponibile sul mercato, i due modelli puntano a conquistare la maggior parte dei videogiocatori proponendosi sostanziamente in due forme differenti ma basate sullo stesso concetto di performance: ottimizzato per una impugnatura Palm Grip il Revenger S, e più adatto ad una presa Claw Grip, cioè ad artiglio, il Minos X5.

Oltre al design, i due mouse differiscono anche per dimensioni e peso: la forma più classica del Minos X5 (foto di destra) si attesta in 120x65x38 mm ed un peso contenuto in 88 g; mentre il più originale Revenger S (foto di sinistra) è leggermente più grande, 130x65x43 mm per un peso anch’esso maggiore pari a 94 g.

Entrambe le periferiche inoltre sono dotate di due pulsanti laterali, cavo USB da 1,8 m, fissato al lato sinistro per il Revenger S e centralmente per il Minos X5, e connettore con finitura golden-plated; un tocco estetico, grazie all’illuminazione a LED RGB 16,8 milioni di colori, differenziata su due zone, rotella e logo nella parte posteriore.

Tutti i settaggi e le personalizzazioni possono essere selezionate tramite il software proprietario Cougar UIX System, e memorizzati on board grazie ai 512 KB di memoria dedicata; entrambe le versioni sono già disponibile sul mercato globale al prezzo di 49,90 $, non ci resta che aspettare di vederli anche sul mercato europeo. Per il momento vi invitiamo a visitare le relative pagine dedicate al Minos X5 ed al Revenger S.