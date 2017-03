Batterie portatili in grado di avviare un'auto: due i modelli in offerta oggi su Amazon

Due Power bank adesso in offerta su Amazon sono in grado di avviare l'auto in poche decine di secondi grazie alla capacità di erogare una corrente di picco molto elevata. Sono adatti alla maggiorparte dei veicoli e richiedono una carica residua consistente della batteria per funzionare a dovere.

Il modello Suaoki U10 è un caricabatterie esterno USB dotato di una batteria con una capacità di 20000mAh. È in grado di caricare dispositivi come Smartphone, tablet e console portatili ed è dotato anche di bussola e torcia elettrica con LED ultra-luminoso con di diverse modalità di illuminazione. Il Power bank ha alcune misure di sicurezza, in quanto la carica della batteria esterna si fermerà automaticamente quando il dispositivo è completamente ricaricato. Inoltre, in caso di cortocircuito, salteranno immediatamente i fusibili per evitare qualsiasi danni alle persone e alle proprietà. Con le stesse finalità, ma più economico e caratteristiche meno ricercate, il modello Bestek da 10000mAh e 600A di picco, che costa solamente 59,49, in offerta solo per oggi.