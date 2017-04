Monitor LG IPS Full HD da 32 pollici costa solo 229,88 Euro su eBay

Solo qualche anno fa per acquistare un monitor LCD IPS per PC bisognava svenarsi. I modelli con una qualità soddisfacente potevano superare abbondantemente le 500 Euro, e chi voleva qualcosina in più doveva superare la soglia dei 1.000 Euro. Soprattutto se parliamo di diagonali importanti, il prezzo era fin troppo elevato per poter suscitare un minimo d'interesse nei confronti dell'utenza consumer, ovvero quella di massa a cui molti di noi appartengono. Adesso la situazione è cambiata, e a riprova di questa affermazione l'ottimo prezzo su eBay del monitor LG 32MP58 a risoluzione Full HD: 229,88 Euro solo in questi giorni. Compralo qui.

Ma perché comprare un display LCD IPS e non un più tradizionale Tn? I motivi sono tanti e sono validi, ma precisiamo che un IPS non è sempre migliore di un Tn. Tutto dipende dalle destinazioni d'uso: i pannelli Twisted Nematic si caratterizzano per un tempo di risposta molto elevato e rappresentano l'ideale per i videogiochi più rapidi. Di contro gli IPS hanno tempi di risposta e di aggiornamento un po' più lenti, ma una fedeltà cromatica solitamente più elevata soprattutto agli angoli di visione più ampi, dove anche il rapporto di contrasto rimane molto elevato a differenza dei Tn. In breve, si vedono meglio ovunque li si guardi.

Da questo punto di vista il modello LG 32MP58 contiene parecchie frecce nel suo arco, soprattutto se consideriamo il prezzo molto basso in relazione alla diagonale del pannello integrato. Si tratta di un monitor da ben 31,5 pollici con retroilluminazione a LED, a risoluzione Full HD e un tempo di risposta di 5 ms. La società ha implementato alcune funzionalità accessorie per migliorare la qualità d'immagine, fra cui la funzione Flicker Safe che riduce al minimo lo sfarfallio nella riproduzione dei contenuti e il Black Stabilizer, che migliora la resa anche nelle zone d'ombra.

Il pannello offre una luminosità di 250 cd/m² e può essere collegato alla sorgente esterna (PC o lettore) tramite le porte VGA e HDMI. eBay lo vende attraverso il negozio Mr. Price (consigliato dal 98,8% dei clienti) con la spedizione inclusa nel prezzo e pagamento osservabile via PayPal o i più diffusi circuiti di carte di credito. Consigliamo il monitor a tutti coloro che cercano un modello che dia il meglio di sé con la riproduzione di contenuti multimediali, soprattutto se fruiti da certe distanze e angolature non proprio ottimali (il classico film in poltrona, e non seduti in scrivania), ma anche a chi gioca con titoli non troppo veloci (MOBA o MMORPG) e richiede una buona qualità.

Altri dettagli sul monitor LG 32MP58 si trovano qui.