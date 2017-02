Gli Ultimi Jedi è il titolo italiano di Star Wars Episodio VIII

Il titolo italiano di Star Wars Episodio VIII sarà Gli Ultimi Jedi, come appena comunicato tramite Facebook. Disney aveva rivelato qualche settimana fa il titolo originale del film, The Last Jedi: il fatto che i termini presenti non si declinino in inglese aveva fatto pensare che si facesse unico riferimento al personaggio di Luke Skywalker, ma adesso è chiaro che le cose non stanno così.

I titoli internazionali di Episodio VIII, quindi, rivelano dettagli sulla storia, che non sarà quindi incentrata sul solo Luke ma almeno su un secondo personaggio che potrà essere Leia, Rey o Kylo Ren. Come sempre accade con Star Wars, adesso i fan della serie ideata da George Lucas inizieranno a lanciarsi nelle congetture più disparate, in attesa di quello che rimane uno dei trailer con più hype di tutta la storia del cinema.

Scritto e diretto da Rian Johnson, il film è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, e uscirà il 15 dicembre 2017. Nel cast torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega e Oscar Isaac.