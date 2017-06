Action cam MgCool Explorer 1S: video 4K a basso prezzo

Negli ultimi anni si sono diffuse in maniera massiccia le action camera, piccole videocamere capaci di registrare video ad alto frame rate e che possono essere addirittura indossate. Vengono in soccorso in qualsiasi circostanza, anche se nascono per immortalare soprattutto gesta avventurose. Assieme alle action cam è nato tutto un ecosistema di accessori compatibili che permettono alle piccole videocamere di essere installate in ogni posizione: sui caschi, sulla scocca di una vettura in movimento e, grazie alle custodie impermeabili, possono essere utilizzate anche sottacqua o sotto la pioggia. Si possono utilizzare nelle circostanze più pericolose, e proprio per questo si può trattare di un investimento che può durare pochissimo nel tempo.

I modelli migliori e più blasonati hanno un prezzo di listino molto elevato, in alcuni casi ben superiore ai 500 Euro e, ovviamente, offrono una versatilità superiore oltre a una qualità d'immagine migliore rispetto ai prodotti economici. Questi ultimi però possono rappresentare un'ottima soluzione di supporto, ad esempio in configurazioni in cui si vogliono riprendere le proprie gesta da più angolazioni, o possono essere acquistate per le gesta più ingrate grazie al prezzo contenuto. Abbiamo avuto modo di provare MgCool Explorer 1S, che costa solo 70 Euro e può registrare fino alla risoluzione 4K a 24 fps oppure in Full HD a 60 fps. Ma vale davvero la pena comprare un prodotto simile?

Dotazione, design e connettività

L'action cam MgCool Explorer 1S viene venduta in una scatola in cartone nera di piccole dimensioni in cui il produttore è riuscito a stipare un corposo numero di accessori. Fra questi segnaliamo l'utilissima custodia impermeabile, che non ha bisogno di ulteriori descrizioni, corredata di una clip specifica e che si è rivelata molto efficace durante le nostre prove. Nella confezione troviamo anche diverse clip multifunzione, un supporto per la bicicletta, diversi adesivi e un cavo per la ricarica. La dotazione è inferiore rispetto ad altri modelli di action cam cinesi di pari prezzo, ma più che sufficiente per cominciare.

La qualità degli accessori in dotazione è piuttosto buona, e supporti e clip sono di qualità adeguata per mantenere ben salda l'action-camera anche nelle posizioni più creative. Gli adesivi, nella fattispecie, sono potentissimi e una volta messi in posizione risulta davvero difficoltoso rimuoverli del tutto. Nelle diverse clip offerte in dotazione troviamo inoltre i fori di grandezza standard per utilizzare la videocamera sui tradizionali cavalletti e teste per reflex e mirrorless. Assolutamente nulla da obiettare visto il prezzo d'acquisto (inferiore rispetto ad alcuni accessori per GoPro).

Il design di MgCool Explorer 1S è piuttosto standard: ci troviamo di fronte ad un piccolo parallelepipedo di pochi centimetri per lato con l'obiettivo grandangolare (da 170°) che sporge da una delle due superfici lunghe, dove si trova anche il tasto di accensione. Quest'ultimo serve anche a cambiare modalità di registrazione (fra video e foto), visionare i contenuti presenti nella microSD installata o accedere al menu delle impostazioni. Dalla parte opposta troviamo invece un display da 2" particolarmente utile per verificare i video prima e dopo la registrazione.

Standard anche le possibilità di connessione: lungo uno dei lati troviamo una porta micro-USB per la ricarica, una micro-HDMI per la connessione di un display esterno e lo slot per la microSD necessario per lanciare la registrazione e immagazzinare video e foto. Nei pressi del pannello I/O troviamo anche due LED di stato che segnalano la registrazione in corso e l'accensione del dispositivo. Nella parte opposta ci sono invece due tasti per la gestione delle funzioni e la navigazione nel menu, mentre nella parte inferiore troviamo il vano per la batteria.

Hardware, software, qualità video/audio

MgCool Explorer 1S fa uso di un sensore CMOS prodotto da Sony capace di scattare foto a 20 megapixel abbinato ad un obiettivo grandangolare (170°) con apertura di diaframma fissa f/2.6. I video vengono registrati con il codec H.264 alle seguenti risoluzioni: 1080p (60/30 fps), 1080p (60fps), 2K (30fps), 4K (24fps), 720p (120fps in slow-motion), 720p (30fps), 720p (60fps) . Il modello Explorer 1S è inoltre compatibile con le reti Wi-Fi, offrendo diverse feature accessorie.

Collegando alla action cam un dispositivo mobile esterno è possibile riprodurre su quest'ultimo i video presenti sulla microSD della videocamera, oppure visionare l'inquadratura della registrazione in tempo reale. I contenuti possono essere riprodotti anche sul piccolo display integrato, non touchscreen, che va gestito attraverso i tasti fisici disponibili lungo la scocca e le due frecce direzionali.

In modalità registrazione la action-camera MgCool dà la possibilità di visionare diverse informazioni: un timer che indica la durata del video fino a quel determinato momento, le configurazioni selezionate per la registrazione, la carica della batteria residua. Il software, ben fatto graficamente e semplice da gestire, permette di visionare quanto presente sulla micro-SD e anche di accedere ad un menu con tantissime impostazioni, come risoluzione, modalità di cattura, dimensioni delle immagini, attivazione dell'audio in fase di registrazione.

Ci sono nella fattispecie ben 7 pagine contenenti decine di voci diverse. Il menu è un po' dispersivo, ma la reattività del sistema rende la navigazione del tutto priva di frustrazione. Via software c'è anche la possibilità di utilizzare solo una parte del sensore in modo da sfruttare solo la parte centrale dell'obiettivo e realizzare video "meno grandangolari". Attivando le varie opzioni, tuttavia, la videocamera ha continuato a produrre i video standard sfruttando in tutti i casi la stessa porzione del sensore.

Siamo rimasti piuttosto soddisfatti dalla qualità di registrazione di MgCool Explorer 1S, soprattutto se si prende in considerazione la risoluzione Full HD. Il livello di dettaglio sfornato dall'accoppiata sensore/obiettivo è molto buono e i colori ci sono sembrati in tutte le circostanze piuttosto fedeli. A differenza di altri prodotti della stessa categoria il sensore Sony riesce a registrare in Full HD anche a 60 fps senza perdere fotogrammi o mostrare fastidiosi artefatti dovuti alla compressione o scatti durante la riproduzione dei file registrati. Il potere risolutivo in Ultra HD è invece inferiore rispetto alle potenzialità della risoluzione 4K, frutto di un evidente upscaling.

Considerazioni finali

MgCool Explorer 1S è un'action camera che offre alcune delle capacità dei modelli più blasonati ad una frazione del prezzo. Si può collegare via Wi-Fi a dispositivi esterni, può essere controllata da remoto, e viene proposta ad un prezzo di 69,99 Euro nonostante la folta dotazione di accessori presenti nella scatola originale. Non sforna ovviamente i video di una GoPro Hero 5, ma il sensore Sony IMX 078 integrato ci è sembrato molto valido in relazione ad altri prodotti di pari fascia di mercato, e capace di sfornare video soddisfacenti alla risoluzione Full HD anche a 60 fps, con una fluidità ottimale e nessun frame drop.

Vale la pena acquistarla quindi? Dipende dalle vostre esigenze, ma se volete spendere davvero poco MgCool Explorer 1S può essere la soluzione giusta. Si tratta di un prodotto che può affiancare una GoPro in un setup con più di una action camera, ma può essere anche un'ottima soluzione per chi vuole iniziare ad addentrarsi in questa categoria di videocamere senza spendere un patrimonio. Nonostante il supporto della risoluzione 4K, la consigliamo a chi vuole una buona qualità soprattutto in Full HD, o chi vuole semplicemente una videocamera estremamente compatta senza dover mettere pesantemente mano al portafogli.