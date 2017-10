iPhone: con iOS 11.1 Apple migliorerà l'autonomia in modo sensibile

Buone notizie per tutti gli utenti in possesso di iPhone 8 ma anche degli altri iPhone più "anziani" visto che l'ultima Beta di iOS 11.1 sembra stia dando incoraggianti risultati in merito alla durata della batteria con un prolungamento dell'autonomia, mancata durante le precedenti release. Molti si erano lamentati da subito sulla scarsa autonomia che ottenevano con il nuovo iPhone 8 il quale vedeva la presenza già di default del nuovo iOS 11. Ma anche altri, a posteriori dell'aggiornamento sui propri iPhone 7 o 7 Plus, avevano visto diminuire la durata della batteria che solitamente realizzavano con iOS 10.

Apple è chiaramente corsa ai ripari e sembrerebbe aver trovato una soluzione proprio con l'ultima Beta di iOS 11.1 rilasciata da poco e in arrivo nelle prossime settimane pubblicamente. Molti sono gli utenti sviluppatori che sin da subito hanno segnalato sul Web un consumo decisamente inferiore della batteria con la nuova release di iOS sintomo che a Cupertino si è lavorato bene per porre rimedio alle difficoltà incontrate invece subito dopo il rilascio della precedente versione.

In particolare si scopre come la quinta Beta di iOS 11.1 permetta una volta installata su iPhone 6 Plus ma anche su iPhone 7 Plus e 8 Plus di recuperare molto in termini di autonomia. Addirittura rispetto ad iOS 11.0.3 si è visto un aumento, durante una visione di un video ininterrotta, di ben 2 o 4 ore. Un lasso di tempo decisamente importante che dunque sembra promettere bene per il rilascio poi ufficiale della build.

Avevamo visto come al rilascio della prima versione di iOS 11 le lamentele fossero aumentate in modo esponenziale con molteplici utenti pronti a segnalare anomalie di autonomia nei propri smartphone e soprattutto un consumo decisamente rapido della batteria come mai era successo prima. Non solo questo avveniva sugli iPhone 7 o 7 Plus magari più anziani ma anche e soprattutto sul nuovo iPhone 8 ed 8 Plus realizzato proprio per essere distribuito con iOS 11. Tutto sembra però avvicinarsi ad una fine e basterà dunque attendere solo qualche settimana, magari anche meno, per ottenere il rilascio del nuovo iOS 11.1 e dunque tornare alle autonomie che proprio Apple ha abituato i propri utenti.