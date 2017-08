iPhone 8: ecco in un video la gesture per richiamare il ''multitasking'' senza usare il tasto Home

Continuano le conferme sulle specifiche tecniche del nuovo iPhone 8 di Apple che l'azienda di Cupertino sembra pronta a presentare come ogni anno durante le prime settimane del mese di settembre. In questo caso sappiamo come durante i mesi scorsi le indiscrezioni abbiano ripetutamente confermato il fatto che il nuovo smartphone top di gamma di Apple cambierà le carte in tavola in seno al suo design attendendo uno smartphone con un display OLED praticamente senza cornici e soprattutto senza tasto Home. Ecco che in questo caso le supposizioni su come l'azienda di Cupertino "bypasserà" questa funzionalità si sono susseguite incessantemente e proprio dalla ultima Beta di iOS 11 rilasciata nella serata di ieri giunge la conferma dell'utilizzo di una gesture quanto mai semplice ma efficace.

A scoprirlo l'ormai conosciuto sviluppatore Gullherme Rambo che scandagliando il codice rilasciato da Apple del suo nuovo sistema operativo ha scoperto un video tutorial su come gli utenti dovranno utilizzare il prossimo iPhone 8 per richiamare lo "switching" delle applicazioni senza dover utilizzare il tasto Home fisico chiaramente assente nel nuovo device. In questo caso basterà effettuare uno swipe dal basso verso l'alto e automaticamente il sistema aprirà il multitasking e permetterà di sfogliare le varie applicazioni aperte passando da una all'altra velocemente. Sappiamo bene come tale operazione solitamente viene effettuata con la doppia pressione veloce del tasto Home che però non sarà più presente su iPhone 8 e che dunque sarà possibile replicare come esplicitato dal video.