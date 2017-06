iPad Pro 10.5'' batte i MacBook Pro da 13''. I benchmark grafici premiano la CPU A10 X

Il nuovo iPad Pro 10.5'' è più potente del MacBook Pro 13" sia della generazione del 2016 che di quella del 2017. Le ultime prove benchmark hanno asserito che il nuovo tablet dell'azienda di Cupertino permetta di raggiungere valori ben più alti rispetto a quelli che vengono ottenuti con il laptop di Apple. Una situazione forse paradossale ma di fatto il nuovo processore A10 Fusion X introdotto proprio con il nuovo iPad Pro permette di toccare risultati grafici importanti ulteriormente incrementati dalla presenza di 4GB di RAM. I risultati sono stati esternati dalla testata BareFeats che ha dunque confrontando due prodotti con diversi target ma che in Apple sembra si voglia sempre più "uniformare".

Andando ad osservare nello specifico i numeri possiamo constatare come i test siano stati effettuati su GeekBench 4 e su GFXBench in modo tale da poter confrontare in modo quanto mai preciso i risultati. Ricordiamo come con l'uso di GeekBench 4 si possa porre in risalto le prestazioni della CPU e della GPU mentre con GFXBench sia possibile appurare le prestazioni puramente grafiche. In questo caso i risultati più sorprendenti sono arrivati dalla piattaforma GFXBench dove il nuovo iPad Pro 10.5" ha totalizzato 215 punti contro i 199 dei MacBook Pro da 13" del 2017 e del 2016. Risultati che in qualche modo impressionano anche se chiaramente non possono dettare legge anzi nel confronto dovrebbero comunque essere considerati vari aspetti uno su tutti le effettive prestazioni con le attività quotidiane. Di fatto comunque, numeri alla mano, Apple ha realizzato un lavoro davvero efficace su questi nuovi tablet.

Gli altri test, quelli con GeekBench 4 sia in Single Core che in Multi Core, vedono la rivalsa dei MacBook Pro da 13" sia per la versione 2017 che per quella 2016 che però superano sì i nuovi iPad Pro ma non di molto in rapporto al fatto che il confronto sia realizzato tra un laptop ed un tablet. Quello che maggiormente impressiona però è l'incremento degli iPad Pro stessi che rispetto alla passata generazione riescono ad aumentare le proprie prestazioni di oltre il 30%. Oltretutto, per onore di cronaca, è possibile osservare come nel test del Multi Core il MacBook Pro 13" del 2016 venga sopraffatto dagli iPad Pro di nuova generazione e non di poco.

Il nuovo processore A10 Fusion X sembra dunque convincere totalmente nelle proprie prestazioni grafiche e la possibilità di poter usare un iPad Pro anche al posto di un MacBook Pro sembrano possibili oggi soprattutto con la presenza delle ultime integrazioni grafiche e funzionali di iOS 11 come il "drag & drop" e la nuova "dock" ma anche con la presenza della Smart Keyboard e della Apple Pencil. Un prodotto quanto mai versatile che fa della mobilità la propria forza ma che di certo non tralascia anche la potenza e dunque un utilizzo quanto mai professionale.