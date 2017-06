iOS 11 annunciato ufficialmente alla WWDC 2017: ecco il nuovo SO per iPhone e iPad

Tim Cook ha anticipato la presentazione di iOS 11 con i soliti numeri, deridendo la concorrenza diretta. Se da una parte l'ultima versione di Android, la 7 Nougat, è installata sul 7% di dispositivi con il robottino verde, dall'altra iOS 10 è stato installato sull'86% degli iPhone e degli iPad in circolazione. Ad annunciare il nuovo SO di Cupertino è stato Craig Federighi, che ha anticipato le novità che dobbiamo attenderci per i prossimi mesi sulla piattaforma più celebre della Mela.

La prima novità annunciata di iOS 11 è su iMessage, il servizio di messaggistica di iPhone e iPad. L'app guadagna una nuova modalità di archiviazione dei messaggi in cloud, Messages in Cloud, che consente una migliore sincronizzazione delle diverse conversazioni fra più dispositivi. Cancellando un messaggio sullo smartphone, questo andrà via sul Mac in maniera istantanea, e viceversa. Il sistema manterrà su ogni dispositivo solamente gli ultimi messaggi, liberando quelli più vecchi per risparmiare prezioso spazio di archiviazione. Fra le novità di Messaggi anche l'implementazione di Apple Pay. Grazie alla funzionalità due utenti potranno effettuare scambi di denaro all'interno dell'app, con i soldi che verranno trasferiti all'interno di una tessera digitale chiamata Apple Pay Cash Card.

Non mancheranno le novità su Siri, che su iOS 11 avrà una voce più naturale (anche maschile) grazie all'uso del deep learning. L'assistente virtuale può effettuare traduzioni (inizialmente in beta) fra diverse lingue: oltre all'italiano abbiamo inglese, cinese, francese, tedesco e spagnolo.Più tipologie di app possono adesso interagire con Siri Kit, fra cui Note, Omnifocus e WeChat, e l'assistente virtuale sarà in grado di capire anche grazie al contesto o in maniera predittiva le richieste degli utenti. Utilizzerà gli algoritmi di intelligenza artificiale "on device" (quindi in maniera sicura, suggerisce Apple) per suggerire all'utente articoli o informazioni sulla base della località in cui si trova. Niente da fare per chi sperava nell'integrazione di Spotify sull'assistente vocale di iPhone e iPad.

iOS 11 utilizzerà l'encoder video HEVC per la compressione dei video 4K, mentre i JPEG verranno sostituiti con i file HEIF (High Efficiency Image Format), che dovrebbe fornire immagini di qualità superiore nella metà dello spazio occupato su disco. La qualità delle foto sfornate con l'app Fotocamera dovrebbe inoltre essere migliorata, anche in condizioni di luminosità scarsa, e dovrebbero esserci migliorie anche nella gestione di alcune funzioni. Apple fornirà agli sviluppatori l'API Depth.

Nel nuovo sistema operativo verrà aggiornata anche l'app Foto, fra cui la funzione Memories che adesso riconosce un numero di eventi superiore grazie ad algoritmi di intelligenza artificiale aggiornati. Verrà totalmente rivoluzionato il Control Center, che occuperà una porzione di schermo più ampia con i vari elementi separati l'uno dall'altro a mo' di widget. Attraverso la pressione in 3D Touch sarà possibile avere ulteriori opzioni e maggiore controllo su ogni elemento.

L'applicazione Mappe introduce adesso la possibilità di visualizzare mappe degli interni dei centri commerciali di otto città del mondo al lancio (nessuna in Italia), e degli interni degli aeroporti di diverse città (anche in questo caso nessuna in Italia). Finalmente nell'app verranno introdotti i limiti di velocità e l'assistenza alla corsia per imboccare gli incroci. Su CarPlay invece viene introdotta la modalità Do Not Disturb While Driving, che impedirà l'uso dello smartphone durante la guida.

Ci saranno parecchie novità anche su HomeKit, che guadagna una nuova categoria (gli speaker) e la tecnologia AirPlay 2 con supporto all'audio multi-room. Su Apple Music ci saranno nuove funzioni sociali per visualizzare cosa ascoltano gli amici e tramite MusicKit le app di terze parti potranno accedere al servizio di streaming musicale di Cupertino. Anche Apple Store viene ridisegnato, con una schermata "Today" principale in cui i singoli elementi vengono suddivisi a schede.

La UI ricorda quella del redesign di Apple Music, e al suo interno troviamo anche una sezione dedicata ai videogiochi, differente da quella per le app tradizionali. All'interno dell'app è possibile inoltre accedere alla lista degli "In-app purchase", in modo da poterli gestire interamente dallo store. C'è inoltre una sezione definita "Top Story", in cui ci sono articoli scritti da autori professionisti che consentono di ottenere maggiori informazioni sulle app o trucchetti per usarle al meglio.

Come avvenuto su macOS High Sierra, anche iOS 11 otterrà le API grafiche Metal 2, mentre gli sviluppatori avranno a disposizione anche le API Core ML che sfrutteranno il machine learning per effettuare diverse funzionalità, come il rilevamento e il tracciamento dei volti e degli oggetti durante lo scatto fotografico, il riconoscimento dei testi e dei linguaggi. Ci sarà anche ARKit, un SDK rivolto sempre agli sviluppatori per sfruttare al meglio gli strumenti della realtà aumentata.

iOS 11 riconosce i piani orizzontali e può posizionare sopra di essi, stabilmente e in maniera fluida, oggetti virtuali calcolando in tempo reale la direzione della luce (e delle ombre), e dei rapporti delle dimensioni dei vari elementi. La funzionalità sarà possibile grazie ai sensori già presenti sulle fotocamere degli attuali iPhone, e sarà disponibile secondo Apple su "centinaia di milioni" di iPhone. La AR è stata mostrata in demo con un gioco basato su Unreal Engine 4.

iOS 11 arriverà stasera per gli sviluppatori, in seguito in qualità di Beta Pubblica, mentre pubblicamente sarà disponibile nel corso della prossima stagione autunnale.