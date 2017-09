'Face ID è la tecnologia di sblocco del futuro, i dubbi andranno via'

Craig Federighi, dirigente Apple per la divisione Software Engineering, ha raccontato a John Gruber il suo punto di vista sui dubbi che aleggiano intorno a Face ID. Quest'ultima è la tecnologia di sblocco di iPhone X, l'unica presente, che ha "fallito" durante la presentazione ufficiale. Parecchi utenti hanno accolto la novità e l'eliminazione di Touch ID con un evidente scetticismo, e siamo un po' tutti in attesa di vedere come sarà il nuovo sensore all'opera.

"Onestamente stiamo tutti aspettando che i consumatori possano mettere le mani su questi dispositivi", ha dichiarato Federighi al Daring Fireball. "Perché credo che come è avvenuto con Touch ID la gente possa pensare: 'Guarda, Apple ha fatto qualcosa che non funzionerà; io non ci credo e non utilizzerò questa feature'. Adesso tutti sono preoccupati perché non possono immaginare lo sblocco senza Touch ID. Ma vedremo che succederà lo stesso con Face ID".

La discussione è stata alimentata dalla piccola gaffe avvenuta sul palco dello Steve Jobs Theater, durante la presentazione ufficiale dello smartphone. Federighi ha cercato di sbloccare il dispositivo, ma non con qualche difficoltà la prima volta. Il problema è sorto dal fatto che l'iPhone X utilizzato era stato manipolato da diversi operatori prima della presentazione, con il dispositivo che ha cercato invano di riconoscerli bloccando quindi la procedura di autenticazione via Face ID.

Il dirigente Apple ha inoltre sottolineato che capisce i dubbi intorno alla tecnologia, ma è altrettanto certo che provando il prodotto si dissiperanno del tutto: "Non dovrete nemmeno pensare di sbloccare il dispositivo", ha dichiarato, perché succederà tutto in maniera automatica. Anche se Apple ama Touch ID, sono state le sue parole, Face ID è "davvero molto superiore". È il futuro dell'autenticazione biometrica secondo Apple.

Durante l'intervista Federighi ha inoltre ribadito che Face ID funzionerà anche con la maggior parte dei modelli di occhiali da sole, esclusi quelli che bloccano i raggi infrarossi. Il dirigente ha anche spiegato perché viene richiesto uno swipe per accedere alla Home, una volta effettuato lo sblocco con Face ID: questo è per dare la possibilità all'utente di leggere le notifiche, o eseguire operazioni rapide come l'accensione della torcia, anche senza accedere al terminale.

Scansione e swipe possono inoltre essere contemporanei, quindi non c'è una reale perdita di tempo nello sblocco con gesture, secondo Federighi. Inoltre, premendo il tasto laterale e i tasti volume sarà possibile disattivare Face ID temporaneamente. Questa procedura salverà anche uno screenshot sul terminale, ma questo problema verrà presto risolto con un aggiornamento.