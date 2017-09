iPhone X, Face ID funziona anche con il casco e gli occhiali da sole. Parola di Federighi

Il nuovo iPhone X ha introdotto un nuovo modo di sbloccare lo smartphone: non più tramite il semplice utilizzo del pulsante Home tramite il Touch ID ma bensì grazie al riconoscimento del volto del proprietario tramite il nuovo Face ID. Un sistema che ha sicuramente destato scalpore non tanto per la sua novità tecnologica visto che anche altri produttore hanno posto in essere da qualche tempo un sistema simile, non uguale, ma per il fatto che ci si chiede fino a dove potrà arrivare il riconoscimento dell'utente.

Effettivamente proprio durante la presentazione al Keynote del nuovo iPhone X è stato detto che il nuovo riconoscimento del volto sarebbe riuscito a "scansionare" ogni minimo dettaglio del proprietario, oltre 30.000 punti del volto, e questo a tutto vantaggio del riconoscimento anche con variazioni rispetto all'aspetto dello stesso nel tempo. Gli utenti più curiosi si sono dunque chiesti se il nuovo Face ID è dunque in grado di riconoscere e dunque sbloccare l'iPhone X anche se si hanno accessori che possono coprire parzialmente il volto. In questo caso un utente francese ha inviato una mail a Craig Federighi chiedendo direttamente se il nuovo sistema di Apple, Face ID, avrebbe sbloccato l'iPhone anche con indosso occhiali da sole e casco che solitamente l'utente porta.

La risposta del dirigente Apple è stata breve ma soddisfacente visto che Federighi ha confermato lo sblocco anche con indosso occhiali e casco.

La spiegazione in effetti a tutto ciò in effetti era stata già data da Apple visto che era stato affermato come il nuovo sistema di riconoscimento non andasse a "fotografare" il volto dell'utente ma permette di distinguere l'immagine che si trova di fronte rispetto ad una foto o ad una maschera. Questo grazie anche e soprattutto all'apprendimento neurale del nuovo processore A11 Bionic il quale immagazzina quotidianamente ad ogni sblocco informazioni inerenti il cambiamento dell'utente che dunque anche con accessori indossati o con cambiamenti fisici quali barba o capelli lunghi potrà essere riconosciuto dal proprio iPhone X.