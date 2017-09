iPhone X, Apple spiega il fail sul palco con Face ID: ecco perché non ha funzionato

È una mossa inattesa quella di Apple, che è scesa ufficialmente in campo per spiegare il "fail" di Face ID quando veniva mostrato al pubblico la sua primissima volta. Craig Federighi ha posto il dispositivo di fronte al volto per sbloccare iPhone X usando la nuova tecnologia ma qualcosa è andato storto e il dispositivo ha mostrato la schermata di blocco via PIN. Tutti, noi compresi durante il live blog, abbiamo ironicamente denunciato il fallimento dell'impresa.

In realtà non c'è stato nessun fallimento, e a spiegarlo è stata la stessa Apple a Yahoo. Face ID è la nuova tecnologia di riconoscimento facciale del nuovo iPhone X, l'unica sul nuovo modello. Al contrario di altre compagnie che, non convinte dall'efficacia delle tecnologie diverse dal sensore d'impronte, implementano solitamente più di una modalità di sblocco, Apple ha eliminato il sensore d'impronte Touch ID e ha inserito solamente una nuova tecnologia di riconoscimento facciale.

E mentre siamo tutti in dubbio sulla sua reale affidabilità, in attesa di provarla dal vivo, il fallimento sul palco di Federighi è stata una prima prova in qualche modo deludente. Ma tutto ha funzionato come ci si aspettava, secondo Apple. Di seguito la posizione della società dichiarata per mezzo di un portavoce:

"Molte persone hanno utilizzato il dispositivo prima che venisse usato per la dimostrazione sul palco, senza accorgersi che Face ID stava cercando di riconoscere il loro volto per effettuare l'autenticazione e lo sblocco del dispositivo. Dopo diversi tentativi falliti, visto che non erano Craig Federighi, l'iPhone si è comportato normalmente richiedendo lo sblocco attraverso la password. In altre parole, Face ID ha operato nel modo in cui è stato progettato".

Il funzionamento spiegato dal portavoce è lo stesso di Touch ID, l'attuale sensore d'impronte che non va ancora in pensione (c'è su iPhone 8 e iPhone 8 Plus). Se il sistema rileva un numero di tentativi falliti superiore al normale, il sensore si disattiva e viene accettato solo lo sblocco con la password. Certo è che Federighi durante il palco poteva rassicurare i partecipanti e mostrarsi meno impacciato nel risolvere la questione, tuttavia la spiegazione di Apple ci sembra sensata.