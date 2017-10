Apple: nuove Beta di iOS 11.1, macOS 10.13.1, watchOS 4.1 e tvOS 11.1. Ecco le novità

A pochi giorni dal rilascio della prima Beta per iOS 11.1 ecco che Apple aggiorna il sistema e rilascia la seconda Beta per gli sviluppatori. In questo caso l'aggiornamento riguarda non solo il sistema operativo per gli smartphone ma anche quello per i Mac ossia con macOS 10.13.1 ma anche watchOS 4.1 e tvOS 11.1. Chiaramente le novità più sostanziose riguardano il sistema operativo per gli iPhone e gli iPad con l'arrivo di nuove funzionalità, la correzione di bug ma anche l'introduzione di centinaia di nuove emoji.

Nel dettaglio Apple ha deciso di introdurre nella nuova Beta di iOS 11.1 il supporto ai caratteri Emoji Unicode 10 che erano state anticipate durante la giornata mondiale delle Emoji. Ecco che con l'aggiornamento l'azienda di Cupertino ha deciso di immetterle nel proprio sistema operativo e dunque è ora possibile inviare zombie, dinosauri ma anche broccoli e molte altre "faccine" per rallegrare le conversazioni con gli amici. Chiaramente iOS 11.1 Beta 2 non introduce solo questo tipo di novità ma anzi l'azienda di Cupertino ha deciso di reintrodurre alcune funzionalità andate in pensione momentaneamente e soprattutto ha posto risoluzione ad alcuni importanti bug.

Ecco che con iOS 11.1 Beta 2 torna attivo il 3D Touch dal bordo sinistro dello smartphone per richiamare il Multitasking. Una funzionalità che era stata abbandonata ma che gli utenti avevano fortemente richiesta per la sua comodità di utilizzo. E' ora possibile poi avere come suggerimenti dalla tastiera fino a tre emoji digitando direttamente la parola.

Apple rilascia anche un nuovo aggiornamento che porta macOS 10.13 High Sierra alla versione 10.13.1 a distanza di due settimane dal rilascio ufficiale del nuovo sistema operativo. La build 17B35a permette di risolvere problemi minori riscontrati dopo l'arrivo della versione definitiva e vengono menzionate miglioramenti come "stabilità, compatibilità e sicurezza".

Rilasciato anche un aggiornamento per watchOS 4.1 che permette ora di sfruttare la combinazione di connettività cellulare della nuova versione Serie 3. In questo caso gli utenti Apple Music potranno ascoltare in streaming i brani di Apple Music o iCloud direttamente dall'orologio. Presente anche la nuova app Radio permette di accedere a Beats 1 live o a qualsiasi altra stazione sempre direttamente con l'orologio di Apple.

Altro aggiornamento anche per tvOS 11.1 che in questa seconda Beta introduce novità per tutti coloro in possesso della nuova Apple TV di quarta o quinta generazione. In tal caso l'aggiornamento può essere installato sulla TV di Apple tramite un profilo con Xcode. Al momento non è dato sapere quali risultano essere le novità introdotte, oltre alla classica risoluzione dei bug.