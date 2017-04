Apple non rinnova con Imagination Technologies: in arrivo GPU fatte in casa

Nelle ultime generazioni di iPhone e iPad, Apple ha utilizzato system-on-chip proprietari dove la componente GPU veniva progettata da una società di terze parti: Imagination Technologies. Questo si traduce con il pagamento da parte di Apple di una piccola licenza nei confronti del partner per ogni iPhone e iPad venduto. Una piccola licenza che diventa un discreto capitale se consideriamo che i dispositivi mobile della Mela vantano un successo globale non indifferente.

Tutto questo però finirà nel giro di due anni, e ad annunciare lo storico cambiamento è la stessa Apple. La Mela ha dichiarato che entro due anni terminerà l'uso delle proprietà intellettuali di Imagination Technologies, e con la mossa non avrà più l'obbligo di osservare i pagamenti delle licenze correlate. Al diffondersi della notizia, avvenuta nelle scorse ore, il valore del titolo IMG è crollato fino al 70% ad un minimo che non è mai stato toccato negli ultimi 8 anni.

Apple ha informato il partner che sta lavorando su un'architettura proprietaria per la componente grafica dei propri SoC in modo da avere un controllo maggiore sul silicio integrato su iPhone e iPad, in modo analogo a quanto avviene per la componente CPU. Con la notifica da parte di Apple si evince che la compagnia di Cupertino voglia passare alla propria tecnologia con l'ipotetico Apple A12 previsto fra due anni circa. Ma Imagination Technologies ne dubita.

La società ha infatti divulgato una risposta sostenendo in base alla propria esperienza che non crede che Apple sia in grado di produrre GPU proprietarie senza infrangere i brevetti detenuti da Imagination Technologies:

"Apple non ci ha fornito nessuna prova a sostegno del fatto che non avrà più bisogno delle tecnologie Imagination senza violarne i brevetti, le proprietà intellettuali o le informazioni strettamente confidenziali. Questa prova è stata richiesta da Imagination ma Apple si è rifiutata di fornirla. In più Imagination crede che sarebbe una sfida troppo grande costruire un'architettura grafica del tutto nuova senza infrangere i suoi diritti di proprietà intellettuale, di conseguenza Imagination non accetta le affermazioni di Apple".

Progettare e finalizzare un'architettura del tutto nuova per una GPU mobile non è compito che si può portare a termine in pochi anni, soprattutto se si intendono utilizzare solamente tecnologie esclusive. Apple ha dimostrato però che con le acquisizioni giuste si possono ottenere risultati eclatanti: e nello specifico con Apple A6 ha dimostrato che è capace di passare a tecnologie custom proprietarie subito in grado di rivaleggiare con le società concorrenti, se non superarle in certi ambiti.

Nonostante il piglio deciso, Imagination Technologies dichiara di essere aperta alla negoziazione con i vertici di Apple sulla possibilità di proporre in licenza le proprie tecnologie in maniera alternativa rispetto ad oggi. Apple non ha ancora commentato su questo aspetto, anche se dubitiamo che possa tornare sui propri passi soprattutto in considerazione di tutte le novità in ambito sviluppo grafico annunciate negli scorsi anni, e la perenne voglia di controllo che ha contraddistinto la Mela negli anni.