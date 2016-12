Apple, la scarsa resa dei chip a 10nm potrebbe ritardare la presentazione dei nuovi iPad

I prossimo iPad potrebbero non essere pronti per il consueto mese di marzo. Sì perché alla TSMC, l'azienda di Taiwan ormai scelta ufficiale di Apple per la produzione dei propri processori da integrare nei dispositivi mobile, sembrerebbe avere alcuni problemi con la produzione dei nuovi chip a ciclo produttivo a 10nm. Problematiche che potrebbero creare ritardi anche per tutti quei produttori che si sono affidati a TSMC per la produzione dei nuovi HiSilicon e MediTek.

L'indiscrezione giunge direttamente da DigiTimes, la quale spiega come alcune proprie fonti abbiano riferito come TSMC stia riscontrando delle rese decisamente inferiori con i nuovi chip A10X rispetto a quello che ci si attendeva. Sappiamo bene come questi nuovi processori a 10nm siano stati realizzati proprio per essere posti in essere all'interno dei nuovi iPad in arrivo il prossimo anno e che dovrebbero decretare il completamento della serie "Pro" dei tablet di Apple.

Un bel problema per l'azienda di Cupertino che in questo caso potrebbe ritardare l'uscita dei suoi nuovi prodotti a differenza delle precedenti indiscrezioni che vedevano un evento specifico durante il prossimo mese di marzo 2017. Una notizia che chiaramente non può essere positiva anche in previsione dei futuri processori di Apple, visto che a Cupertino, ci si è affidati a TSMC anche per i nuovi A11 che dovrebbero essere inseriti sui futuri iPhone 2017.

Al momento sembra che un po' tutti abbiamo problemi di rendimento con i cicli produttivi a 10nm. Oltre a TSMC anche Qualcomm ha prudentemente modifica la propria roadmap per i prodotti del 2017 proprio a causa di tassi di rendimento bassi dei nuovi chip, sempre a 10nm.