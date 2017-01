Apple forse al lavoro con Carl Zeiss per un sistema di realtà aumentata

L'interesse di Apple nei confronti della realtà aumentata non è certo mistero: Tim Cook ha più volte ribadito l'importanza di questo filone tecnologico arrivando ad affermare, nel corso di una call con gli azionisti, che la società sta investendo in questa opportunità commerciale. Nel corso degli anni passati inoltre Apple ha portato a segno una serie di acquisizioni strategiche di piccole realtà e startup specializzate proprio in tecnologie a cavallo tra reale e virtuale (riconoscimento immagini, tracciamento volti e via discorrendo).

A alimentare ulteriormente le voci su un possibile ingresso della Mela nell'arena della realtà aumentata giungono le indiscrezioni dei giorni scorsi, ad opera di Robert Scoble (uno tra i personaggi di riferimento nel mondo AR/VR) il quale sostiene che Apple stia collaborando con Carl Zeiss per realizzare un paio di occhiali leggeri da usare per applicazioni AR. Scoble avrebbe ricavato l'informazione da un impiegato anonimo di Zeiss. Attualmente Zeiss commercializza VR One Plus, un caschetto con ottiche speciali che possono trasformare quasi qualsiasi smartphone in un sistema di realtà virtuale, come accade con i visori Samsung e Google.

L'indiscrezione potrebbe spiegare per quale motivo nell'area espositiva di Zeiss al CES 2017, nel bel mezzo della sezione AR, non vi fossero ottiche AR/VR o mixed reality da mostrare. La Mela potrebbe aver imposto un silenzio tombale al presunto partner fino a quando non vi sarà un annuncio ufficiale (o un annullamento del progetto). Il lancio sul mercato sembra essere destinato al 2018, ma l'annuncio ufficiale potrebbe giungere già nel corso di questo 2017.