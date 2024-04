Scuderia Ferrari e HP insieme: ufficiale il nuovo accordo per la Formula 1

Un accordo che viene definito "storico" quello tra Scuderia Ferrari e HP, la nota azienda multinazionale statunitense che opera nel settore dell'informatica, dell'elettronica e dei servizi informatici. Già dal prossimo Gran Premio di Miami il nome della scuderia di Formula 1 varierà in “Scuderia Ferrari HP“. La notizia è stata confermata sui social dalla stessa casa di Maranello.

La quale aveva come title sponsor Mission Winnow fino al 2021, momento dal quale non ha più avuto uno sponsor principale. HP, del resto, non è l'unico protagonista del mondo della tecnologia a stringere accordi con un team di Formula 1: basti pensare ad Oracle e al suo rapporto da title sponsor con Red Bull. Non ci sono ancora dettagli sul valore economico dell'accordo tra Ferrari e HP, ma nel caso di Oracle e Red Bull si tratta di circa 100 milioni di dollari all’anno.

La stessa HP ha già stretto partnership con altri team di Formula 1 in passato, tra cui Williams dal 2000 al 2005. Come HPE (Hewlett-Packard Enterprise), inoltre, è attualmente sponsor di Mercedes e Sauber.