Apple, Face ID e TrueDepth Camera in arrivo anche sugli iPad di nuova generazione

Face ID come lo conosciamo su iPhone X arriverà anche sui nuovi iPad. E' quanto ha dichiarato KGI Securities per mano dell'analista Ming-Chi Kuo il quale ha assicurato che l'arrivo della TrueDepth Camera sui più grandi iPad è solo questione di tempo. Quello che finora è stato visto sugli iPhone X molto probabilmente verrà replicato anche sugli iPad e la possibilità di avere un tablet con display ancora più ampio e soprattutto senza il tasto Home fisico diverrà sempre più possibile.

Il successo, per ora sulla carta, del nuovo iPhone X potrebbe dunque spingere Apple a realizzare un iPad sulla falsa riga del nuovo iPhone "senza bordi". In questo caso è palese come in passato l'azienda di Cupertino abbia mostrato nuove tecnologie prima su iPhone portandole poi su iPad. Il Touch ID è l'esempio più lampante e sembra possibile che il Face ID possa realmente approdare anche sulla parte superiore dei tablet made in Cupertino cercando dunque di "rivoluzionare" anche questo aspetto dei grandi dispositivi tanto amati dagli utenti.

Secondo Ming-Chi Kuo la volontà di portare il Face ID su iPad avrebbe lo scopo di uniformare l'esperienza d'uso degli utenti che chiaramente si ritroverebbero da una parte con un iPhone X funzionante solo con gesture, senza alcun tipo di tasto Home e con uno sblocco tramite TrueDepth Camera dall'altro un iPad con il classico tasto e sblocco tramite Touch ID. L'analista oltretutto ci tiene a porre in risalto la possibilità che venga implementato un comparto fotografico importante sui nuovi iPad capace di dare "sfogo" alla Realtà Aumentata che Apple sta fortemente pubblicizzando anche nei confronti degli sviluppatori ai quali è stato rilasciato il nuovo ARKit per sbizzarrirsi su applicazioni sempre più originali ed utili.

Infine una nota interessante sul fatto che Apple introdurrà in futuro altri iPhone con Face ID. Chiaramente la prospettiva è quella di ampliare la propria offerta di smartphone con questa originale funzionalità per trarre il maggiore vantaggio nei confronti degli altri concorrenti che ancora, abbiamo visto, non sono in grado di replicare tale tecnologia nei propri device.