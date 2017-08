Apple ARKit pronta a rivoluzionare il cinema e la TV. Ecco una dimostrazione in video

Torniamo a parlare di Apple e della Realtà Aumentata perché l'ARKit potrebbe "rivoluzionare" il mondo del cinema e della TV con l'introduzione di artefatti realizzati direttamente da codice ma assolutamente integrati nella scena realistica. E' un nuovo ramo di sviluppo del codice realizzato da Apple il quale verrà integrato in iOS 11 in arrivo entro il prossimo autunno e che potrebbe essere facilmente utilizzato nel mondo del cinema e della TV. La dimostrazione ci viene data dallo sviluppatore Duncan Walker il quale ha realizzato un breve video "arricchito" proprio dalla grafica 3D creata ad hoc tramite il codice di Apple.

In questo caso Duncan Walker ha voluto inserire nella realtà dei robot con sembianze umane pronti a scandagliare la città di Londra. La novità è il fatto che i robot sviluppati direttamente con un programma, Unity3D, sono stati inseriti facilmente nelle strade reali di Londra grazie proprio alle funzionalità del nuovo ARKit di Apple. In questo caso nel video difficilmente si riesce a distinguere la realtà dalla finzione con i robot che passeggiano in giro per le strade della città mischiandosi alle persone reali che passeggiano come sempre.

Una prova di forza del nuovo codice realizzato per la Realtà Aumentata dall'azienda di Cupertino che permetterà anche ai meno esperti di realizzare grandi cose in questo campo. Non solo perché anche i grandi della cinematografia potrebbe essere interessati all'utilizzo di ARKit per la realizzazione magari facilitata di effetti speciali da introdurre o magari da integrare con gli strumenti già in uso. Il codice realizzato da Apple era passato in qualche modo sottotono durante la presentazione al WWDC 2017 ma è ora chiaro che il futuro in questo campo sia davvero in forte crescita e ancora una volta "rivoluzionario".