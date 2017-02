Elephone S7: la recensione del clone del Samsung Galaxy S7 Edge

Ad un primo sguardo l’Elephone S7 potrebbe essere facilmente confuso con l’originale Samsung Galaxy S7 Edge se non fosse per la mancanza della scritta anteriore della casa sudcoreana. Il suo essere “glossy” ossia lucido nella parte posteriore, l’avere un frame perimetrale completamente in alluminio e la presenza di un pannello anteriore leggermente curvo sui due lati potrebbe far ben sperare in uno smartphone premium e sicuramente invitante. Peccato che per l’Elephone S7 non è oro tutto quello che luccica o almeno non completamente.

La scatola di vendita contiene un cavo Micro-USB, il caricabatterie da 5V e 2A ed una comoda custodia in silicone trasparente che potrebbe tornare utile nell’utilizzo quotidiano. Una volta estratto dalla confezione lo smartphone si dimostra un prodotto con una buona maneggevolezza forse per le doppie curvature sia al posteriore che all’anteriore, forse per le dimensioni non esagerate, di fatto è ben equilibrato nei pesi sfuggendo difficilmente dalla mano. Sul lato destro troviamo il classico tasto di accensione e spegnimento nonché il bilanciere del volume, mentre dalla parte opposta è presente l’alloggio per le due SIM, sfruttabile anche per una SIM accompagnata da una Micro SD. Disposizione tradizionale anche per gli altri elementi: in alto si trova il jack audio e nella parte inferiore trovano posto il connettore micro-USB, lo speaker e il microfono.

Anteriormente possiede un display IPS da 5.5 pollici Full HD che come detto tende ad avvolgere la parte frontale dello smartphone grazie alla doppia curvatura sui lati lunghi. La resa del pannello risulta abbastanza buona grazie ai 401 pixel per pollice ma anche grazie ad una calibrazione ben bilanciata con colori accesi al massimo della luminosità e buoni contrasti. Oltretutto l’utente può modificare tutti i parametri del display grazie al software integrato Miravision da sempre presente con le CPU Mediatek. Touchscreen non all’altezza di un top di gamma con alcuni ritardi nel feedback tattile. Sì perché capita di ritrovarsi a dover tappare più di una volta per rendere attivo un comando e per chi è abituato a lavorare velocemente su di uno smartphone con Elephone S7 potrebbe dover attendere qualche istante in più.

Elephone ha commercializzato il suo S7 in diverse versioni con più o meno memoria interna ma anche con più o meno RAM. In questo caso noi abbiamo provato la versione con un processore MediaTek Helio X20, un deca-core con clock a 2.1 GHz realizzato con architettura a 64 bit. La CPU è accompagnata da una scheda grafica Mali-T880 MP4, quindi 4GB di RAM ed una memoria interna da 64GB che può essere espansa fino a 128GB grazie alla presenza dello slot per la MicroSD che può essere utilizzato anche per rendere dual SIM lo smartphone.

La scheda tecnica dell’Elephone S7 permette di ben sperare per il suo utilizzo quotidiano ma purtroppo l’azienda non è riuscita ad ottimizzare l’intero dispositivo che rimane poco reattivo anche durante operazioni semplici. Un peccato visti i componenti presenti ma trovare lag o impuntamenti durante l’utilizzo quotidiano rimane quasi una costante e nel 2017 avere ancora smartphone con applicazioni di sistema che crashano o con rallentamenti vistosi non è una cosa da sottovalutare.

Elephone S7 OS Android 6.0 Marshmallow Processore MediaTek Helio X20

Deca-Core 2.1 GHz RAM 4GB Display IPS JDI Incell da 5,5" Risoluzione 1080 x 1920 pixels Densità di pixel 401 PPI Storage 64 GB

espandibili fino a 128GB Fotocamera Anteriore 5 MP con f/2.4 Fotocamera Posteriore 13 MP con flash LED e f/2.2 Connettività 4G LTE Dual SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

GPS / GLONASS

Bluetooth 4.0 Sensore biometrico Touch anteriore Batteria 3000 mAh Dimensioni 150.4 x 73.2 x 7.6 mm Peso 148 g

L’Elephone S7 possiede Android 6.0 Marshmallow in una versione praticamente stock con l’aggiunta di poche applicazioni realizzate dalla casa cinese. Interessanti le implementazioni presenti sul tasto Home dello smartphone che possiede anche un sensore delle impronte digitali che permette lo sblocco dello stesso in maniera sempre precisa. Grazie ad una serie di combinazioni personalizzabili è possibile tappare sul tasto Home per tornare indietro, per richiamare le applicazioni recenti o magari aprire una qualsiasi applicazione configurata in precedenza.

Imbarazzante vedere ancora il browser web stock di Android, obsoleto e praticamente scarno di qualsiasi primitiva funzionalità. Se vorrete navigare sul web con l’Elephone S7 dovrete obbligatoriamente scaricare un browser alternativo che vi permetterà di leggere ogni tipo di contenuto senza troppe difficoltà ed in maniera accettabile.

Nei giochi lo smartphone si comporta bene anche se con tempi di caricamento delle applicazioni più pesanti più lunghi rispetto alla concorrenza e con la presenza di alcuni micro scatti durante sessioni di gioco prolungate. Di certo non è possibile paragonare la fluidità che lo stesso Helio X20 di MediaTek possiede in altri smartphone concorrenti e questo è senza dubbio dovuto ad una mancata ottimizzazione dell’intero dispositivo di Elephone. Oltretutto lo smartphone durante le sessioni di gioco, ma anche durante l’utilizzo quotidiano, tende a scaldare fortemente nella parte posteriore alta, proprio dove è presente il processore, sintomo che il device dovrà essere ancora sistemato dalla casa madre per ottenere le performance che merita.

Per quanto riguarda il comparto multimediale l’Elephone S7 possiede una fotocamera al posteriore da 13 megapixel con singolo sensore, apertura focale f/2.2 ed un flash LED mono. A livello pratico le foto scattate con lo smartphone risultano solo accettabili. Sì perché il sensore possiede una messa a fuoco lenta e gli scatti spesso non escono come dovrebbero. Colori a volte slavati o troppo esaltati che dunque non permettono di ottenere immagini reali ma artefatte e in alcune situazioni anche poco dettagliate. La stabilizzazione, seppur presente, non lavora come dovrebbe e capita di scattare fotografie mosse o comunque non del tutto stabili. Se il sensore lavora in modo mediocre durante il giorno, negli scatti notturni o con poca luminosità la situazione peggiora con immagini rumorose e con un flash che purtroppo illumina poco la scena.

A livello software l’applicazione della fotocamera risulta molto semplice con la presenza della modalità HDR che a sorpresa lavora bene, quindi la modalità Panorama, scatto continuo e il rilevamento del viso. I video realizzati sono in linea con i risultati degli scatti fotografici con registrazioni fino a 1080p. ottenuti con poca stabilizzazione e qualche problema di troppo nella messa a fuoco. Per quanto riguarda invece la fotocamera anteriore sull’Elephone S7 è presente una cam da 5 megapixel con apertura focale f/2.4 che purtroppo regala selfie solo accettabili con scarsa definizione e resa cromatica, accettabili per sporadiche videochiamate o qualche autoscatto senza alcuna pretesa.

Per quanto riguarda l’autonomia l’Elephone S7 possiede una batteria integrata da 3000 mAh che permetterà all’utente di utilizzare lo smartphone senza troppe restrizioni per tutta la giornata. Nell’uso quotidiano infatti abbiamo raggiunto circa 4 ore e mezza di display con un totale di 15 ore di utilizzo. Da non sottovalutare la presenza della ricarica rapida e ben tre diverse modalità di utilizzo con differenze prestazionali del processore. Connettività quasi al completo con il pieno supporto alla rete LTE 4G con la presenza della banda da 800 Mhz ma anche Bluetooth 4.0, Wi-Fi a/b/g/n a doppia banda e la radio FM.

Insomma l’Elephone S7 è essenzialmente un clone del Galaxy S7 Edge di Samsung solo nel suo aspetto. Sì perché la doppia curvatura, sulla parte posteriore come anche su quella anteriore, possono farlo confondere facilmente con il top di gamma sudcoreano. La somiglianza però si ferma qui visto che l’S7 non viene sfruttato a dovere da Elephone seppure con un comparto hardware decisamente importante. Male le ottimizzazioni dell’azienda che portano a rallentamenti, lag su applicazioni stock ma anche surriscaldamenti eccessivi durante un utilizzo blando.E’ vero l’S7 di Elephone viene venduto a poco più di 200€ ma è anche vero che molti altri produttori, cinesi e non, vendono ad un prezzo simile smartphone con lo stesso hardware ma con ottimizzazioni decisamente migliori e risultati più che soddisfacenti.