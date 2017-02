One Plus 3T, recensione completa con Android 7.0

One Plus è indubbiamente un'azienda particolare e se consideriamo il panorama smartphone internazionale, potremmo quasi definirla unica. Si tratta di una realtà sicuramente più piccola in dimensioni rispetto agli altri colossi del settore ma è forse proprio questo il motivo per il quale riesce a mantenere con i propri utenti un rapporto decisamente più stretto se paragonato alla concorrenza.

La community che ruota intorno al marchio bianco-rosso è indubbiamente una delle più attive, particolare che garantisce un supporto a 360° per ogni modello sfornato dal produttore cinese. E quest'anno, o meglio lo scorso anno, dato che parliamo di 2016, i nuovi smartphone One Plus sono stati ben due. Un evento straordinario? Se non parlassimo di One Plus probabilmente no. I produttori concorrenti sono infatti abituati a produrre e distribuire decine di modelli ogni anno, ma non One Plus. Per le due generazioni precedenti all'ultimo One Plus 3, infatti, l'azienda orientale ci aveva abituato ad un solo prodotto di fascia alta all'anno. Ecco perché l'annuncio del lancio di One Plus 3T ha lasciato molti a bocca aperta.

Una mossa azzeccata? Lanciare un nuovo smartphone, identico nel design al precedente ma migliore sotto il punto di vista prestazionale, a soli 6 mesi dal primo, non è solitamente la strategia migliore. Ma One Plus non è la "solita" azienda e quindi, perché no? In fondo parliamo di un prodotto che nasce dallo stesso chassis, con buona parte della scheda tecnica in comune con il predecessore e quindi frutto di un processo produttivo praticamente identico a quello di One Plus 3. Costi di adattamento della catena di montaggio nulli o quasi, e la consapevolezza di mettere così nelle mani dell'utente un prodotto quasi perfetto sono quindi state le principali motivazioni della decisione di One Plus. E dopo aver usato questo 3T per oltre un mese possiamo affermare che quel poco che è cambiato ha effettivamente reso questo prodotto uno dei migliori, se non il migliore, smartphone Android attualmente in circolazione.

Come già anticipato, dal punto di vista estetico questo One Plus 3T è esattamente identico al fratello che lo ha anticipato di qualche mese. Scocca in alluminio e dettagli ben curati, oltre ad un design che ne facilita l'impugnatura, sia per le cornici del display sufficientemente ridotte che per un profilo "tagliente" che offre un buonissimo grip. Identica anche la posizione dei tasti e la loro funzione. L'unico particolare che differenzia One Plus 3 da 3T è quindi il colore. Il grigio che caratterizza la back cover dell'ultimo arrivato è infatti sensibilmente più intenso di quello del già noto One Plus 3.

One Plus 3 One Plus 3T OS Android 6.0.1 Marshmallow con OxygenOS Android 7.0 Nougat Processore Qualcomm Snapdragon 820

Dual-core 2.2 GHz & Dual-core 1.6 GHz Qualcomm Snapdragon 821

Quad-core 2,35 GHz

RAM 6 GB LPDDR4 6 GB LPDDR4 Display AMOLED da 5,5" AMOLED da 5,5" Risoluzione 1080 x 1920 pixels 1080 x 1920 Densità di pixel 401 PPI 401 PPI Storage 64 GB

Non espandibili 64/128 GB

Non espandibili Fotocamera Anteriore 8 MP 16 MP Fotocamera Posteriore 16 MP OIS con flash LED

e messa a fuoco PDAF 16 MP OIS con flash LED

e messa a fuoco PDAF Connettività 4G LTE

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

GPS / GLONASS

Bluetooth 4.1 4G LTE

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

GPS / GLONASS

Bluetooth 4.1 Sensore biometrico Touch Touch Batteria 3000 mAh 3400 mAh Dimensioni 152.7 x 74.7 x 7.35 mm 152.7 x 74.7 x 7.35 mm Peso 158 g 158 g

Stesso discorso per quanto riguarda il display. L'unità con la quale è equipaggiato One Plus 3T è esattamente la stessa utilizzata in One Plus 3, ovvero un pannello da 5,5 pollici di diagonale a risoluzione FullHD. Si tratta di un display di tipo Optic AMOLED, in grado di garantire una buona fedeltà cromatica e un altissimo contrasto per via del nero assoluto, caratteristica tipica degli schermi a matrice OLED che spengono letteralmente i pixel nelle zone più buie. Molto buono anche l'angolo di visione.

Dal punto di vista dell'hardware nudo e crudo troviamo invece il primo cambiamento. One Plus 3T è infatti caratterizzato dalla presenza di un SoC Qualcomm Snapdragon 821, un chip quad-core a 2,35 GHz di frequenza operativa massima che si attesta su livelli prestazionali leggermente superiori rispetto allo Snapdragon 820 che si trovava in One Plus 3. Una differenza che comunque si limita ad un numero riportato sulla scheda tecnica. A livello di prestazioni, infatti, i due terminali si equivalgono, complici anche i 6 GB di RAM di ognuno dei due e, soprattutto, la presenza di una memoria interna dedicata di tipo UFS 2.0 davvero molto veloce.

Sostanzialmente invariato anche il comparto fotografico, almeno per quanto riguarda il modulo principale, caratterizzato da un sensore che offre una risoluzione di 16 megapixel e una lente accreditata di una apertura focale f/2.0. In generale la qualità degli scatti è molto buona. Sicuramente facilitata in condizioni di luce ottimale, la fotocamera si difende infatti bene anche in presenza di scene non illuminate al meglio. Merito ovviamente della stabilizzazione ottica, che viene ulteriormente migliorata grazie ad un nuovo algoritmo software che lavora in simbiosi con la parte meccanica per rendere al meglio. Non manca la possibilità di registrare video in 4K così come abbiamo potuto spesso apprezzare l'intervento dell'HDR in modalità Automatica.

Molto interessante, invece, l'aggiornamento che riguarda la camera anteriore. Il nuovo sensore posto nella parte frontale dello smartphone pareggia infatti il conto dei pixel con quello della fotocamera proncipale. Selfie da 16 milioni di pixel non sono sicuramente all'ordine del giorno ma, essendo questa la moda del momento, è indubbio che si tratti di una carattieristica che sarà sicuramente molto apprezzata. Buona anche la qualità degli scatti frontali, anche in caso di luminosità non perfetta. Manca ovviamente in questo caso la stabilizzazione, motivo per il quale bisogna prestare molta attenzione al micro-mosso.

Anche il software non cambia. O meglio; i due prodotti presentavano versioni differenti della stessa interfaccia fino a pochi giorni fa. Poi, come preannunciato dalla stessa azienda, con l'avvento dell'aggiornamento a Nougat le differenze sono state annullate e la versione di OxygenOS presente a bordo di One Plus 3 e 3T è risultata fondamentalmente identica.

Nel dettaglio ci riferiamo alla versione 4.0.2 dell'interfaccia personalizzata di One Plus, basata su Android 7.0 Nougat, dal quale la UI custom in questione riprende gran parte delle caratteristiche estetiche. Le differenze principali con la versione stock di Android sono da ricercarsi in una possibilità di personalizzazione più profonda, in alcune funzioni software come il display Ambient e nella presenza della schermata Shelf, una sorta di raccoglitore di informazioni che si popola di default con collegamenti ad applicazioni e contatti recenti, ma che può essere personalizzato con una serie di widget a proprio piacimento.

La differenza più importante in termini di utilizzo è data però dalla nuova batteria in dote a questa versione aggiornata di One Plus 3. Il modulo inserito in 3T offre infatti ben 400mAh in più rispetto al corrispettivo della precedente generazione. Un incremento pari a circa il 15%, che porta la capacità complessiva a 3400mAh. Un dato ora interessante, che permette allo smartphone di guadagnare qualche ora di autonomia operativa (un'ora circa di schermo acceso) e di raggiungere così in tranquillità la completa giornata di utilizzo, anche molto intenso.

Non manca il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali posto alla base del display e funzionante in maniera molto veloce ed efficace. Così come viene ereditato dai modelli precedenti il comodissimo selettore laterale che permette di passare da una modalità d'uso all'altra con un solo, semplicissimo, gesto.

Da non dimenticare poi la presenza in confezione del caricatore rapido con tecnologia Dash Charge che permette di caricare lo smartphone molto rapidamente e che offre una particolare tecnologia per il controllo della temperatura che contiene il calore all'interno dello smartphone in modo da non recare danni alla batteria nelle operazioni di ricarica. Sicuramente un accorgimento estremamente utile, specialmente ora che i caricatori rapidi mettono sotto torchio le batterie degli smartphone in maniera non indifferente.

Insomma, una soluzione davvero completa in ogni dettaglio. Si ma a che prezzo? Beh, qui viene il bello perché rispetto alla concorrenza One Plus 3T offre un prezzo che possiamo tranquillamente definire concorrenziale. L'unico modo per acquistare questo smartphone è attualmente online, sullo store ufficiale One Plus, e non possiamo per questo motivo parlare di street price ma solamente di prezzo di listino che, tuttavia, si ferma a 439 euro. A nostro parere siamo quindi di fronte ad una cifra più che adeguata per uno smartphone sicuramente soddisfacente a 360 gradi.