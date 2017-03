AMD annuncia 4 CPU Ryzen 5: a 6 e 4 core, in vendita da aprile

Dopo aver reso disponibili sul mercato i primi 3 processori della famiglia Ryzen, modelli Ryzen 7 1800X, Ryzen 7 1700X e Ryzen 7 1700, AMD annuncia quest'oggi il prossimo debutto delle CPU della famiglia Ryzen 5. Dovremo attendere sino al prossimo 11 aprile, giorno in cui questi processori debutteranno ufficialmente sul mercato con 4 distinte versioni le cui specifich tecniche sono raccolte nella seguente tabella:

CPU Core Threads Clock Turbo max L3 TDP Prezzo AMD Ryzen 7 1800X 8 16 3,6GHz 4GHz 16M 95W $499 AMD Ryzen 7 1700X 8 16 3,4GHz 3,8GHz 16M 95W $399 AMD Ryzen 7 1700 8 16 3GHz 3,7GHz 16M 65W $329 AMD Ryzen 5 1600X 6 12 3,6GHz 4GHz 16M? 95W $249 AMD Ryzen 5 1600 6 12 3,2 GHz 3,6 GHz 16M? 65W $219 AMD Ryzen 5 1500X 4 8 3,5 GHz 3,7 GHz 8M? 65W $189 AMD Ryzen 5 1400 4 8 3,2 GHz 3,4 GHz 8M? 65W $169

I primi due processori Ryzen 5 sono proposte con architettura a 6 core, capaci di gestire in parallelo sino a 12 threads grazie al supporto alla tecnologia SMT. Per la CPU Ryzen 5 1600X il TDP sarà pari a 95 Watt, metre per la declinazione Ryzen 5 1600 questo dato scenderà sino a 65 Watt. Per le versioni Ryzen 5 1500X e Ryzen 5 1400 troveremo invece architettura a 4 core, con TDP pari a 65 Watt per entrambi e una cache che dovrebbe essere pari a 8 Mbytes visto che i 4 core saranno ottenuti utilizzando un singolo modulo Zen che integra 4 core. Scontato per le CPU Ryzen 5 con architettura a 6 core la presenza di 16 Gbytes di cache L3: queste CPU sono sempre dotate di 2 moduli Zen, con almeno 1 core disabilitato per modulo e la presenza della cache L3 da 8 Mbytes specifica per ogni modulo.

Per i processori Ryzen 5 AMD mantiene ovviamente il supporto alla tecnologia SMT, grazie alla quale ogni CPU può gestire un numero di threads doppio rispetto ai core a disposizione; tutte le CPU sono dotate di moltiplicatore di frequenza sbloccato verso l'alto e le declinazioni con la X come suffisso del nome capaci di spingere la frequenza di clock con impostazione single thread su un livello più elevato grazie alla tecnologia XFR.

Non cambiano ovviamente le schede madri da abbinare ai processori Ryzen 5, sempre basate su socket AM4 e dotate di uno dei vari nuovi chipset che AMD propone ai produttori di schede madri. In particolare è interessante pensare all'abbinamento con modelli dotati di chipset B350, proposta che è compatibile con l'overclock e offre un completo set di funzionalità accessorie venendo però proposto ad un costo complessivo, considerando la scheda madre, che è inferiore a quello delle proposte basate su chipset AMD X370.

Con i nuovi processori verranno forniti in bundle anche due dei nuovi dissipatori di calore della famiglia Wraith sviluppati da AMD, in funzione del livello di consumo complessivo. Resta escluso da questo il modello Ryzen 5 1600X, che quale proposta top di gamma della famiglia Ryzen 5 sarà abbinato ad altre soluzioni di raffreddamento. Considerandone le possibilità di overclock e le specifiche tecniche è quasi scontato pensare a questa CPU quale piattaforma molto interessante per gli appassionati di overclock.

L'unico dato prestazionale fornito da AMD riguarda i processore Ryzen 5 1600X nel confronto con la CPU Intel Core i5 7600K. Il benchmark Cinebench, nel test con tutti i core della CPU sfruttati, evidenzia un vantaggio prestazionale sino al 69% che è pienamente giustificato dalla presenza di due core in più nella CPU Ryzen 5 e dal supporto in quest'ultima della tecnologia SMT, grazie alla quale sono ben 12 i threads che possono genir gestiti in parallelo. Cinebench è un test che sfrutta al meglio questa condizione proprio per la sua natura di tool di rendering, capace quindi di eseguire in parallelo un elevato numero di operazioni saturando tutte le risorse messe a disposizione dalla CPU.

I prezzi comunicati quest'oggi da AMD stupiscono non poco: sono estremamente concorrenziali rispetto a quanto offerto dalla concorrente Intel con le varie versioni di CPU Core i7, Core i5 e Core i3 in commercio. Nella tabella seguente abbiamo inserito i prezzi e le caratteristiche tecniche delle CPU AMD Ryzen a confronto con quelle Intel Core, ordinando in funzione del listino ufficiale (in dollari USA tasse escluse).

Core Thread Clock CPU AMD Prezzo CPU Intel Core Thread Clock $1.723 Intel Core i7-6950X 10 20 3GHz $1.089 Intel Core i7-6900K 8 16 3,2GHz $999 Intel Core i7-5960X 8 16 3GHz $617 Intel Core i7-6850K 6 12 3,6GHz 8 16 3,6GHz AMD Ryzen 7 1800X $499 $434 Intel Core i7-6800K 6 12 3,4GHz 8 16 3,4GHz AMD Ryzen 7 1700X $399 $339 Intel Core i7-7700K 4 8 4,2GHz $339 Intel Core i7-6700K 4 8 4GHz 8 16 3GHz AMD Ryzen 7 1700 $329 $303 Intel Core i7-7700 4 8 3,6GHz 6 12 3,6GHz AMD Ryzen 5 1600X $249 $242 Intel Core i5-7600K 4 4 3,8GHz 6 12 3,2GHz AMD Ryzen 5 1600 $219 $213 Intel Core i5-7600 4 4 3,5GHz $192 Intel Core i5-7500 4 4 3,4GHz 4 8 3,5GHz AMD Ryzen 5 1500X $189 $182 Intel Core i5-7400 4 4 3GHz 4 8 3,2GHz AMD Ryzen 5 1400 $169 $168 Intel Core i3-7350K 2 4 4,2GHz

Notiamo immediatamente come le CPU Ryzen 5 vadano a posizionarsi contro le proposte Intel Core 5: a parità di livello di prezzo notiamo come le proposte AMD mettano a disposizione sempre più core e thread, con una frequenza di clock di default che è solo in parte più contenuta. Un esempio diretto è il processore Ryzen 5 1500X, posizionato a pochi dollari meno della CPU Core i5-7500: la frequenza di clock è simile ma il modello Ryzen offre supporto alla tecnologia SMT, mentre in quella Core i5 Intel ha scelto di disabilitare il supporto alla tecnologia HyperThreading.

Il processore Ryzen 5 1600X è inoltre molto interessante se confrontato con quello Ryzen 7 1800X, proposta al top dell'intera gamma: le specifiche tecniche in termini di frequenze di clock sono le stesse, con il modello Ryzen 5 1600X che perde 2 degli 8 core del modello maggiore, ma che viene proposto ad un listino ufficiale pari alla metà (249 dollari contro 449 dollari). Tempo 4 settimane circa e questi processori saranno pronti per la vendita, seguiti nel corso del terzo trimestre 2017 dalle proposte Ryzen 3 posizionate su livelli di prezzo ancora più contenuti.