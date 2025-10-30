Xbox in caduta libera: vendite in calo del 29%, ma Microsoft sorride lo stesso

Microsoft apre l'anno fiscale 2026 con ricavi in crescita del 18% e utili oltre le attese, trainata da Azure e dai servizi AI. L'investimento in OpenAI pesa sui conti e Xbox continua a perdere terreno, mentre cloud, produttività e pubblicità sostengono la redditività complessiva.

Microsoft ha aperto l'anno fiscale 2026 con risultati superiori alle aspettative, spinta dal forte andamento del cloud e dalle crescenti applicazioni di intelligenza artificiale. Nel trimestre chiuso il 30 settembre 2025, l'azienda di Redmond ha registrato ricavi per 77,7 miliardi di dollari, in aumento del 18% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e un utile operativo di 38 miliardi (+24%). L'utile netto si è attestato a 27,7 miliardi di dollari (+12%), mentre l'utile per azione è salito a 3,72 dollari.

Il traino principale resta il business cloud: i ricavi della divisione Microsoft Cloud sono cresciuti del 26% su base annua, raggiungendo i 49,1 miliardi di dollari. Il segmento Intelligent Cloud, che comprende Azure, ha registrato un incremento del 28%, con Azure e i servizi correlati in crescita del 40%. A sostenere l'espansione è la domanda di soluzioni AI e Copilot integrate nei prodotti Microsoft 365 e Dynamics 365.

"La nostra fabbrica planetaria di cloud e AI continua a generare valore reale e ad alimentare una diffusione capillare", ha dichiarato Satya Nadella, CEO e presidente di Microsoft. "Per questo stiamo incrementando ulteriormente gli investimenti in capitale e competenze per cogliere le opportunità legate all'intelligenza artificiale".

L'azienda ha annunciato l'intenzione di aumentare dell'80% la capacità AI entro l'anno e di raddoppiare la propria infrastruttura di datacenter nei prossimi due, a conferma del ruolo strategico che l'intelligenza artificiale riveste nei piani di crescita.

Il trimestre ha incluso un impatto negativo da 3,1 miliardi di dollari sull'utile netto, legato alla partecipazione in OpenAI, che ora si traduce in una quota del 27% del capitale del partner. Microsoft ha già investito 11,6 miliardi dei 13 miliardi previsti nel precedente accordo pluriennale.

Nonostante la solidità complessiva dei risultati, il segmento More Personal Computing mostra un andamento disomogeneo. I ricavi della divisione, pari a 13,8 miliardi di dollari (+4%), hanno beneficiato della ripresa del mercato Windows OEM e dispositivi (+6%), ma sono stati penalizzati dal calo del business console.

Le vendite hardware Xbox sono crollate del 29% anno su anno, in linea con la tendenza negativa degli ultimi trimestri, complice l'aumento dei prezzi della console e la scelta di Microsoft di puntare su una strategia "Xbox Everywhere" incentrata su cloud gaming e abbonamenti, ma che rende l'hardware molto meno interessante di un tempo, sempre meno accompagnato da esclusive. Tuttavia, i ricavi da contenuti e servizi Xbox sono rimasti sostanzialmente stabili (+1%).

La divisione Productivity and Business Processes ha registrato 33 miliardi di dollari di ricavi (+17%), trainata da Microsoft 365 Commercial (+17%), Dynamics 365 (+18%) e LinkedIn (+10%). Positivo anche l'andamento della pubblicità nei motori di ricerca e nelle notizie (+16%).

Nel complesso, il trimestre segna un avvio d'anno particolarmente robusto per Microsoft, che ha restituito 10,7 miliardi di dollari agli azionisti tramite dividendi e buyback. Secondo la CFO Amy Hood, "la solidità del cloud e la domanda crescente di AI dimostrano la forza strutturale del modello Microsoft".