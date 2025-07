Una corsa di troppo: svelati i movimenti del Primo Ministro svedese su Strava

Gli agenti di sicurezza caricano le tracce delle loro attività su app pubblica e finiscono per rivelare informazioni sensibili su Ulf Kristersson e altri esponenti politici

Una serie di allenamenti pubblicati su Strava ha causato un caso imbarazzante in Svezia. Secondo la pubblicazione svedese Dagens Nyheter, almeno 35 attività condivise da agenti del servizio di sicurezza hanno esposto informazioni sensibili sui movimenti del Primo Ministro Ulf Kristersson. Tra queste, trasferte, percorsi abituali e persino l'indirizzo privato.

Tra i casi più evidenti, la registrazione di una corsa a Bodø, in Norvegia, durante un incontro ufficiale tra Kristersson e i premier norvegese e finlandese. A confermare la presenza di Kristersson, una foto diffusa successivamente sui canali ufficiali, che mostra i tre leader in tenuta sportiva. Le tracce caricate sull'app hanno coinvolto anche membri della famiglia reale e altri esponenti politici come Magdalena Andersson e Jimmie Åkesson.

Il caso ha rinnovato i timori legati alla sicurezza informatica e al ruolo delle app di fitness nella diffusione involontaria di dati sensibili. Non è un episodio isolato: in passato, Strava aveva già rivelato la posizione di basi militari francesi, italiane e statunitensi, il che aveva reso vulnerabili strutture strategiche. Inoltre, alcune analisi hanno mostrato come le mappe di calore dell'app potessero addirittura aiutare gruppi terroristici a individuare insediamenti segreti della CIA.

L'incidente riaccende il dibattito sul controllo delle tecnologie personali nei contesti istituzionali e militari. Molti analisti ritengono necessario un aggiornamento rigoroso delle regole interne, specie alla luce della crescente sovrapposizione tra vita privata e funzioni pubbliche. Anche nel contesto militare europeo, episodi simili hanno mostrato la vulnerabilità legata all'uso di strumenti digitali privi di restrizioni.

La vicenda si intreccia inoltre con la visione politica dello stesso Kristersson, che in passato ha criticato l'eccesso di regolamentazioni europee in ambito tecnologico. Secondo la sua prospettiva, l'UE rischia di diventare un "museo" se non facilita l'accesso a capitali e talenti. Una posizione che ora appare in tensione con la necessità, sempre più evidente, di bilanciare innovazione e sicurezza.

La SÄPO, agenzia di sicurezza svedese, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma secondo fonti locali sono in corso verifiche interne e possibili aggiornamenti alle linee guida per l'utilizzo di dispositivi e app personali da parte del personale operativo.