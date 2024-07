Intelligenza Artificiale al TG1: così la voce digitale di Toti ha annunciato le dimissioni

Il TG1 ha utilizzato l'intelligenza artificiale per riprodurre la voce di Giovanni Toti durante l'annuncio delle sue dimissioni da presidente della Liguria. L'emittente ha chiaramente segnalato esplicitamente l'uso della tecnologia per l'annuncio

Una novità significativa ha caratterizzato il TG1 delle 20 del 26 luglio, quando il servizio sulle dimissioni di Giovanni Toti dalla carica di presidente della Regione Liguria ha adottato un approccio inedito. Anziché ricorrere alla consueta lettura in voice over da parte di un giornalista, la Rai ha optato per l'utilizzo dell'IA per riprodurre la voce dell'ex presidente di regione.

Le dimissioni di #GiovanniToti da governatore della Regione #Liguria. In una lettera, parla di decisione irrevocabile e scrive: "Tracciare regole chiare per la convivenza tra giustizia e politica". La voce di Giovanni Toti è stata riprodotta dall'intelligenza artificiale. #Tg1 pic.twitter.com/viNxfDfO4I — Tg1 (@Tg1Rai) July 27, 2024

L'impiego della tecnologia, notata anche da alcuni utenti su Reddit, ha permesso di far "leggere" la lettera di dimissioni direttamente alla voce di Toti, creando un effetto di immediatezza e personale coinvolgimento. La Rai, è doveroso sottolinearlo, ha agito con trasparenza, segnalando chiaramente l'uso dell'IA attraverso un messaggio in sovraimpressione che recitava: "La voce di Giovanni Toti è realizzata con l'Intelligenza Artificiale".

Nel TG1 l'IA trova spazio per "leggere" la lettera di dimissioni di Giovanni Toti

L'adozione di questa soluzione solleva interessanti riflessioni sull'evoluzione del giornalismo televisivo. Da un lato, offre nuove possibilità espressive e narrative, permettendo di presentare contenuti in modo più diretto e coinvolgente. Dall'altro, pone questioni etiche sulla possibilità di manipolare i contenuti e sulla loro percezione da parte del pubblico. La voce generata, sebbene molto simile a quella dell'ex presidente, presentava una certa linearità che la distingueva da una registrazione autentica. Ciononostante, la somiglianza era tale da poter indurre lo spettatore a credere che fosse stato lo stesso Toti a pronunciare le parole della sua lettera di dimissioni.

L'uso dell'IA permette di inserire nei servizi televisi un contenuto creato ad hoc, rappresentando però qualcosa che non è mai realmente accaduto. Guardando al futuro, è probabile che l'intelligenza artificiale trovi sempre più spazio nei telegiornali e nei servizi televisivi. Risulterà quindi fondamentale stabilire linee guida chiare per il suo utilizzo, assicurando che ogni impiego della tecnologia sia esplicitamente segnalato al pubblico, come fatto dalla Rai in questa occasione. L'esperimento del TG1 apre dunque nuovi scenari per il giornalismo televisivo, bilanciando potenzialità creative e responsabilità etica.



Un fotogramma dal servizio del TG1

Sarà cruciale monitorare attentamente l'evoluzione di queste pratiche per garantire un'informazione accurata e trasparente, puntando a preservare al contempo la fiducia del pubblico nei confronti dei media tradizionali.