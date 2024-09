Con la vittoria di Trump il Bitcoin raggiungerà i 90.000 dollari. La previsione degli analisti

Gli analisti di Bernstein prevedono scenari drasticamente diversi per Bitcoin in base all'esito delle elezioni USA 2024. Una vittoria di Trump potrebbe spingere il prezzo a 80.000-90.000$, mentre con Harris potrebbe scendere a 30.000-40.000$.

Secondo un recente rapporto dicelebre società finanziaria, l'esito delle elezioni potrebbe determinare scenari drasticamente diversi per la regina delle criptovalute, il. Gli analisti, guidati da, hanno delineato due possibili scenari basati sui risultati elettorali: in caso di vittoria di, il prezzo del Bitcoin potrebbe raggiungere livelli compresi. Al contrario, una vittoria dipotrebbe vedere il Bitcoin ritracciare verso i. In questo momento, il Bitcoin ha un valore di

La previsione si basa su diversi fattori chiave, tra cui il crescente sostegno di Trump al settore delle criptovalute. L'ex presidente ha recentemente tenuto un discorso alla Bitcoin Conference, promettendo di rendere gli Stati Uniti "la capitale mondiale delle criptovalute".

D'altra parte, la posizione di Harris sulle criptovalute rimane meno chiara. Gli analisti notano che la candidata democratica non ha affrontato esplicitamente il tema nei suoi discorsi o nelle sue dichiarazioni politiche, creando incertezza sulle sue potenziali politiche in materia.

Il rapporto di Bernstein ha evidenziato anche come l'ambiente normativo abbia rappresentato una sfida difficile per il settore delle criptovalute negli ultimi anni. Ricordiamo infatti le azioni contro importanti aziende come Coinbase e Uniswap. Con la vittoria di Trump, e di conseguenza un risultato elettorale favorevole alle criptovalute, la situazione potrebbe potenzialmente portare ad una revisione di alcune di queste pressioni normative.

"A causa delle grandi sfide normative, la finanza decentralizzata non ha visto la partecipazione di istituzioni e banche per creare prodotti finanziari basati sulla blockchain. Un contesto normativo positivo eliminerebbe il rischio politico per le istituzioni finanziarie e le banche che vogliono partecipare, rimuovendo così l'ostacolo per le attività digitali nel competere con le attività tradizionali per i flussi istituzionali", ha spiegato Chhugani.

Le previsioni sono ambiziose, e dunque da prendere con molta cautela. Infatti, il mercato delle criptovalute è notoriamente volatile e soggetto a molteplici fattori oltre alla politica interna degli Stati Uniti. Non ci resta che aspettare le elezioni di novembre per vedere se ci saranno cambiamenti importanti nel settore.